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Экономика Макроэкономика НБУ повысил официальные курсы: по сколько доллар
11 июня, 17:41
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НБУ повысил официальные курсы: по сколько доллар

Валерия Городинская
Основні тези
  • Официальный курс доллара вырос до 41,55 гривны, а евро до 47,50 гривны, с незначительными изменениями ожидаемыми на 12 июня.
  • Прогнозируется, что курс доллара в июне будет колебаться между 41,6 и 41,8 гривны, без значительного оживления на наличном рынке.

Официальный курс доллара вырос, как и курс евро. Больше всего подорожала именно европейская валюта. Зато 12 июня ожидается, что валюты просядут в цене, но несущественно.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,55 гривны. То есть цена валюты выросла на 6 копеек против 10 июня. Официальный курс евро взамен составляет 47,50 гривны. То есть цена выросла на 13 копеек.

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По состоянию на 12 июня курс НБУ будет такой:

  • доллар – 41,51 гривны,
  • евро – 47,45 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 11 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

  • в банках: покупка – 41,25 гривны, продажа – по 41,80 гривны,
  • на черном рынке: покупка – 41,53 гривны, продажа – по 41,45 гривны,
  • в обменниках: покупка – по 40,62 гривны, продажа – по 41,57 гривны.

Каким будет доллар в июне

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что доллар будет находиться в диапазоне от 41,6 гривны до 41,8 гривны за валюту в июне. По словам Лесового, курсы могут быть в сторону роста и в сторону уменьшения.

 

Тарас Лесовой

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка

Посевная уже закончилась, а уровень экспортных поступлений должен уменьшиться. В то же время с другой стороны, спрос останется на более-менее вменяемом уровне и Нацбанку не придется увеличивать объем валютных интервенций.

Обратите внимание! На наличном рынке прогнозируется, что не будет оживления из-за утоления потребительских цен и относительного постоянства.