НБУ повысил официальные курсы: по сколько доллар

Официальный курс доллара вырос, как и курс евро. Больше всего подорожала именно европейская валюта. Зато 12 июня ожидается, что валюты просядут в цене, но несущественно.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,55 гривны. То есть цена валюты выросла на 6 копеек против 10 июня. Официальный курс евро взамен составляет 47,50 гривны. То есть цена выросла на 13 копеек.

Смотрите также ОАЭ или Монако: где чаще "отмывают" деньги

По состоянию на 12 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,51 гривны,

евро – 47,45 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 11 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,25 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,53 гривны , продажа – по 41,45 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,62 гривны, продажа – по 41,57 гривны.

Каким будет доллар в июне

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что доллар будет находиться в диапазоне от 41,6 гривны до 41,8 гривны за валюту в июне. По словам Лесового, курсы могут быть в сторону роста и в сторону уменьшения.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Посевная уже закончилась, а уровень экспортных поступлений должен уменьшиться. В то же время с другой стороны, спрос останется на более-менее вменяемом уровне и Нацбанку не придется увеличивать объем валютных интервенций.

Обратите внимание! На наличном рынке прогнозируется, что не будет оживления из-за утоления потребительских цен и относительного постоянства.