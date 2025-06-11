Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,55 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 6 копійок проти 10 червня. Офіційний курс євро натомість становить 47,50 гривні. Тобто ціна виросла на 13 копійок.
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Станом на 12 червня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,51 гривні,
- євро – 47,45 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 11 червня курс долара становить на готівковому ринку:
- у банках: купівля – 41,25 гривні, продаж – по 41,80 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,53 гривні, продаж – по 41,45 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,62 гривні, продаж – по 41,57 гривні.
Яким буде долар у червні
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що долар перебуватиме в діапазоні від 41,6 гривні до 41,8 гривні за валюту у червні. За словами Лєсового, курси можуть бути у бік зростання та у бік зменшення.
Посівна вже закінчилася, а рівень експортних надходжень має зменшитися. Водночас з іншого боку, попит залишиться на більш-менш притомному рівні і Нацбанку не доведеться збільшувати обсяг валютних інтервенцій.
Зверніть увагу! На готівковому ринку прогнозується, що не буде пожвавлення через вгамування споживчих цін та відносну сталість.