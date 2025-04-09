НБУ повысил курс доллара, а курс евро опустил

За последние сутки американская валюта выросла, а европейская опустилась, но всего на несколько копеек. НБУ ожидает, что 10 апреля обе валюты полезут вверх.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,17 гривны. То есть цена валюты выросла на 9 копеек против 8 апреля. Официальный курс евро зато составляет 45,02 гривны. То есть цена упала на 3 копейки.

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По состоянию на 10 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,27 гривны,

евро – 45,54 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 9 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 40,80 гривны , продажа – по 41,40 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 40,99 гривны , продажа – по 41,07 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,85 гривны, продажа – по 41,25 гривны.

Прогноз курса до конца 2025 года

Автор "Последнего капиталиста" Валентин Красноперов на первой лекции "Капитала 24" заметил, что для Украины чрезмерно укрепленная гривна не является хорошим фактором, ведь внешняя помощь от партнеров и выручка за экспорт может поступать в таком случае по меньшему курсу, чем планировали ранее, передает 24 Канал.

Валентин Красноперов Предприниматель и основатель инициативы "Последний капиталист" Играть в укрепление гривны категорически нельзя, но, конечно, развивать гривну также нельзя, потому что это ударит по доверию к валюте.

Кроме того, Красноперов говорит, что до конца 2025 года курс вряд ли будет на уровне 44 – 45 гривен, как прогнозировали ранее.

Обратите внимание! При нынешних условиях курс может находиться в диапазоне от 42 – 43 гривен.