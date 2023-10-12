Курс доллара в октябре: готовиться ли к ажиотажным всплескам

После отмены фиксированного курса валютный рынок замер в ожидании возможных ажиотажных всплесков. Более того, по мнению банкира, это был самый тяжелый период за последние полтора года, однако курс "не пустился во все тяжкие". Сколько будет стоить доллар на наличном рынке в середине октября, читайте дальше.

Ситуация на валютном рынке

Банкир Тарас Лесовой напоминает во время разговора с 24 Каналом, что после перехода регулятора к гибкому курсу аргументов относительно возможного роста или наоборот – падения курсов валют было достаточно.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус банка В то же время, ни один прогноз не оправдался: действия регулятора были достаточно профессиональными и осмотрительными. Стратегически для рынка важно было ощутить почву под ногами.

По мнению банкира, уже сейчас можно сделать промежуточные выводы, в частности отметить то, что внедренная модель "управляемой гибкости" себя оправдала, ведь безналичный рынок, хоть не полностью, но уже почувствовал "свободу" курсообразования.

Вместе с тем Лесовой подчеркивает, что главные изменения еще впереди, но они будут продиктованы рынком – соотношением спроса и предложения.

Что происходит на межбанке

Колебания на межбанке находятся в "фарватере" прежнего фиксированного курса. Также следует напомнить, что валютные интервенции НБУ в первые 2 дня после отмены фиксированного курса составили более 700 миллионов долларов, что, по мнению банкира, не позволило "разогнать" курс увеличенным спросом.

Фактически мощные валютные вливания на межбанк сохранили курсовые показатели, которые были до "управляемой гибкости",

– объясняет он.

Лесовой считает, что дальнейшие колебания на межбанке возможны как в сторону подорожания, так и в сторону уменьшения курсов, но такие изменения будут в пределах 2 – 3% от предварительного курса межбанка. "Здесь важно подчеркнуть, что это возможная максимальная амплитуда перемен, в реальности диапазон курсовых изменений будет гораздо меньше", – подчеркивает он.

После внедрения нового курсового "режима" наличный рынок будет подстраиваться под него с добавлением к курсу межбанка еще 1 – 1,5%. "Свободный" курс на межбанке со временем может привести к сокращению разницы между безналичным и наличным курсами до 1 – 1,5%,

– рассказывает банкир.

Каким будет курс в октябре

Чистая продажа иностранной валюты НБУ с целью сбалансирования рынка на прошлой неделе составила 1,15 миллиарда долларов, что почти вдвое больше, чем неделей ранее (617 миллионов долларов). По мнению экс-главы Совета НБУ Богдана Данилишина , это позволило сохранить обменный курс гривны по отношению к доллару на межбанковском рынке на уровне, близком к его предыдущему фиксингу (36,59 гривны за доллар).

Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что на протяжении 16 – 22 октября курсовые колебания на наличном рынке будут находиться в коридоре:

37,5 – 38,5 гривны за доллар:

38,5 гривны за доллар: 39 – 42 гривны за евро.

Но самое главное – курс "не пустился во все тяжкие" и в ближайшее время на рынке вряд ли возможны ажиотажные всплески, которые могут оказать существенное влияние на курсовые показатели,

– добавляет он.

За сколько можно купить и продать доллар сегодня

12 октября покупка доллара в банках в среднем составляет 37,5 гривны, а продажа – 38,2 гривны.

в среднем составляет 37,5 гривны, а продажа – 38,2 гривны. В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,4 гривны, а продажа – 38,25 гривны.

покупка доллара в среднем на уровне 37,4 гривны, а продажа – 38,25 гривны. На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38 гривен, а продажа – 38,15 гривны.

По прогнозу МВФ средний курс в этом году будет на уровне 37,5 гривны за доллар, а в 2024 году составит 41,4 гривны за доллар, что идентично курсу, заложенному правительством в бюджет-2024.