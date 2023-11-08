Затишье на межбанке: курс доллара почти не изменился за сутки

Ранее официальный курс доллара за каждый раз дешевел на несколько копеек. Впрочем, сегодня валюта почти не сдвинулась с цены. А вот евро начал дешеветь.

Какой официальный курс 8 ноября

По данным Нацбанка, официальный курс 8 ноября составлял 36,03 гривны за доллар. Если сравнивать с прошедшими сутками, то официальный доллар опустился всего на 1 копейку.

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Что касается евро, то официальный курс составляет 38,48 гривны. Стоимость существенно подешевела – на 24 копейки. Хотя до этого времени валюта держалась более высокого показателя.

Каким будет официальный курс доллара и евро 9 ноября:

Доллар – 36,04 гривны,

Евро – 38,45 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 8 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

В банках покупка составляет 37,25 гривны, а продажа – 37,75 гривны.

покупка составляет 37,25 гривны, а продажа – 37,75 гривны. В обменниках : покупка – на уровне 37,3 гривны, а продажа – 37,65 гривны.

: покупка – на уровне 37,3 гривны, а продажа – 37,65 гривны. На черном рынке: покупка – 37,47 гривны, а продажа – 37,6 гривны.

Почему курс доллара продолжает падать, а гривна крепнуть

В комментарии 24 Каналу экономист Ярослав Жалило объяснил, что снижение курса гривны стоило делать, когда курс был фиксирован.

что в начале октября Нацбанк перешел к управляемому гибкому курсообразованию.

Такие действия повлияли на ситуацию с курсом на сегодняшний день. По словам Жалило, колебания курса могут быть разными: как расти, так и падать.

Ярослав Жалило Экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований Нацбанк пошел на это для того, чтобы немного внедрить рыночные механизмы курсообразования. Плюс для того, чтобы уменьшить потребности расходования золотовалютных резервов на сглаживание колебаний.

Впрочем, сейчас снизить курс гривны, чтобы преодолеть бюджетные диспропорции (официальный курс в бюджете на 2024 год заложен на уровне 40,7 гривны), будет трудно:

Для этого нужны дополнительные усилия, например, значительные гривневые интервенции, а это, в свою очередь, может провоцировать инфляцию в стране.

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