Нацбанк установил курс доллара на конец рабочей недели

Американская валюта уже несколько дней подряд теряет цену, хоть и несущественно. За последние сутки стоимость упала всего на 2 копейки. В то время евро потеряло аж 15 копеек.

Официальный курс 21 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,51 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 2 копейки против 20 июня.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,42 гривны, что на 15 копеек меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 24 июня:

доллар – 40,44 гривны,

евро – 43,23 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 21 июня мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,40 гривны, а продажа – 40,90 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,60 гривны , а продажа – 41 гривну.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,75 гривны, а продажа – 40,87 гривны.

Курс на межбанке с 24 июня

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что Нацбанк будет действовать в дальнейшем в режиме управляемой гибкости. Это означает, что резких процессов на рынке на следующей неделе не предвидится.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Международная поддержка, в том числе и финансовая, является достаточно весомым аргументом для стабильности экономики. Ведь Украина получила мощную поддержку на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине.

До конца этого месяца Украина ожидает очередную "порцию" макрофина от Еврокомиссии и МВФ на сумму 4,2 миллиарда долларов.

Как прогнозирует Лесовой, с 24 июня и в течение недели на межбанке курс будет колебаться в пределах от 40 до 41 гривны за доллар.

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