Официальные курсы валют опустились в цене

Американская валюта за последние сутки потеряла 10 копеек, а евро – 9 копеек. Завтра ожидается, что НБУ почти не изменит стоимость доллара, в то же время европейская валюта подорожает.

Официальный курс 19 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,54 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 10 копеек против 18 июня.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,44 гривны, что на 9 копеек меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 20 июня:

доллар – 40,53 гривны,

евро – 43,57 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 19 июня мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,50 гривны, а продажа – 41 гривну.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,10 гривны , а продажа – 40,98 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,85 гривны, а продажа – 40,95 гривны.

Сколько стоит 100 долларов

Банкир Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что на этой неделе спрос на валюту будет снижаться, а на рынке будет относительная стабильность.

Анна Золотько Руководитель казначейского департамента Unex Bank Ожидается умеренное снижение спроса на иностранную валюту во всех сегментах рынка.

Золотько прогнозирует, что курс доллара может колебаться от 40,70 до 41,30 гривны за доллар.

В то же время 100 долларов при таких условиях будет стоить от 4 070 гривен до 4 130 гривен.

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