Официальные курсы валют опустились в цене
19 июня 2024, 17:00Читати новину українською
Американская валюта за последние сутки потеряла 10 копеек, а евро – 9 копеек. Завтра ожидается, что НБУ почти не изменит стоимость доллара, в то же время европейская валюта подорожает.
Официальный курс 19 июня
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,54 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 10 копеек против 18 июня.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,44 гривны, что на 9 копеек меньше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 20 июня:
- доллар – 40,53 гривны,
- евро – 43,57 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 19 июня мая курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 40,50 гривны, а продажа – 41 гривну.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,10 гривны, а продажа – 40,98 гривны.
- На черном рынке: покупка – 40,85 гривны, а продажа – 40,95 гривны.
Сколько стоит 100 долларов
Банкир Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что на этой неделе спрос на валюту будет снижаться, а на рынке будет относительная стабильность.
Ожидается умеренное снижение спроса на иностранную валюту во всех сегментах рынка.
- Золотько прогнозирует, что курс доллара может колебаться от 40,70 до 41,30 гривны за доллар.
- В то же время 100 долларов при таких условиях будет стоить от 4 070 гривен до 4 130 гривен.