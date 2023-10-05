Ослабнет ли гривна: как повлияет переход к гибкому курсу доллара на нашу валюту

С 3 октября НБУ перевел курс доллара в режим управляемой гибкости. Несмотря на это, гривна вряд ли ослабнет, ведь регулятор держит ситуацию в стабильности.

Ослабнет ли гривна при гибком курсе

Василий Фурман рассказал, что часто решения НБУ по валютно-курсовой политике воспринимаются украинцами, как предпосылка ослабления гривны.

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Василий Фурман Члена Совета НБУ Это обусловлено горьким опытом Украины, когда НБУ вынужденно "отпускал" гривну в свободное плавание из-за исчерпания международных резервов и неспособности удерживать фиксированный курс.

Он привел следующие аргументы, свидетельствующие о стабильности рынка:

продажа валюты Нацбанком на рынке компенсируется поступлением средств от международных партнеров;

НБУ накопил рекордный уровень международных резервов;

привлекательность гривни как инструмента для сбережений существенно повысилась.

Также НБУ создал необходимые предпосылки стабилизации рынка в ходе подготовки на основе Стратегии.

Пока об отпуске курса речь не идет, однако незначительные колебания все-таки будут. Это позволит обменному курсу выполнять роль гаранта макроэкономической стабильности.

У НБУ достаточно ресурсов для поддержания курсовой устойчивости путем валютных интервенций на межбанковском рынке. Благодаря существенной международной помощи золотовалютные резервы находятся на исторически рекордных уровнях – более 40 млрд. долларов по состоянию на 1 сентября 2023 года. По прогнозу НБУ, в следующем году они будут еще выше,

– объяснил он.

Курс доллара 5 октября

В течение суток курс доллара несколько упал, особенно на черном рынке. Там он снизился на 13 – 15 копеек, в то время как в банках всего на 5 копеек.