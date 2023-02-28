Доллар стремительно падает: приблизится ли курс к официальному в 36,6 и что делать украинцам

В последние зимние дни курс доллара резко опустился в обменниках и кассах банков. В чем причина такого падения, как долго оно будет продолжаться и что сейчас делать украинцам, разбирался 24 Канал.

Что произошло с курсом доллара

С выходных курс доллара обвалился более чем на гривну. Вечером 28 февраля доллар в обменниках покупают за 38,34 гривны, а продают – по 39,15 гривны, по данным finance.ua.

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Почему доллар падает

Все очень просто – на валютном рынке слишком много доллара. Как рассказал 24 Каналу банкир Герман Марченко, предложение на 5 – 7% превышает спрос. И тому есть несколько причин:

Валютные депозиты . Часть украинцев, которые обычно держат деньги в долларах "под подушкой", перешли с наличного рынка на банковские 3-месячные депозиты в долларах с официальным курсом.

. Часть украинцев, которые обычно держат деньги в долларах "под подушкой", перешли с наличного рынка на банковские 3-месячные депозиты в долларах с официальным курсом. Оживление потребительского спроса . Украинцы стали больше тратить деньги в магазинах, покупать то, что раньше откладывали ради сбережений.

. Украинцы стали больше тратить деньги в магазинах, покупать то, что раньше откладывали ради сбережений. Помощь от партнеров . Украина получила обещания о немалой сумме от Всемирного банка и США, которые вот-вот "зайдут".

. Украина получила обещания о немалой сумме от Всемирного банка и США, которые вот-вот "зайдут". Активность аграриев. Еще одной из возможных причин падения долларов является приближение посевного сезона, из-за которого аграрии начали продавать валюту.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Падение в начале этой недели слишком резкое и может объясняться только ажиотажем. Те из участников наличного рынка, кто готовился к переходной дате, формируя запас валюты для продажи на растущем рынке, похоже, отчаялись в возможности возвращения устойчивого тренда по удорожанию доллара из-за сезонного фактора. Это спровоцировало массовую распродажу долларов, пока курс не опустился еще ниже. Тренд поддержали и обычные украинцы, которые спешат продать валютные сбережения.

Будет ли доллар еще больше падать

Прогнозирование в условиях войны – дело неблагодарное. Однако опрошенные 24 Каналом банкиры и экономисты соглашаются, что сегодняшнее резкое падение – скорее исключение из правил. Не следует ожидать, что курс доллара будет падать такими же темпами и дальше.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Это не иначе, как "зыбь", которую следует воспринимать спокойно, без чрезмерного ажиотажа и вряд ли это свидетельствует об искусственном приближении наличного курса к курсу коммерческих банков и официальному курсу.

Есть все основания полагать, что в течение 2-3 дней курсовая ситуация выровняется и будет в коридоре 38,00-39,50 гривны за доллар. То есть даже если и присутствуют основания для укрепления гривны, все равно есть определенные пределы, до которых национальная валюта может дойти.

Увидим ли мы доллар по 36,6

Еще с первого дня ​​войны НБУ зафиксировал курс. С июля официальный курс доллара неизменно составляет 36,57 гривны за доллар. Последние "успехи" гривны породили вопрос, сравнится ли официальный курс с наличным.

Но этого не произойдет. Как объясняет Анна Золотько, теоретически курс мог бы упасть до 37,30 – 37,60 гривны (т.е. официальный курс + 1% + комиссия банков). Однако на практике курс не опустится ниже 38,00 – 38,20 грн. При этом затем курс развернется в другую сторону.

Антон Куренный Дилер Департамента глобальных рынков ОТП Банка Пока мы не видим сценария, при котором наличный курс максимально приблизится к официальному, но уже сегодня были торги на уровне 38,50 гривны за доллар.

Когда доллар может резко вырасти

Обычно за столь резким падением доллара приходит совершенно противоположная тенденция. За время ажиотажа формируется навес отложенного спроса, как сейчас, или предложения, как происходит во время стремительного роста курса. Простыми словами:

украинец, который хотел купить доллар, видит, что он стремительно падает, поэтому медлит с решением, чтобы купить его еще выгоднее.

а украинец, который хотел продать доллар, видит, что курс летит кувырком, поэтому спешит продать пока все еще выгодно.

Это логично, ведь покупать что угодно, когда оно стремительно дешевеет, желающих гораздо меньше, ведь большинство ждет еще более выгодную цену. Так что за этой волной укрепления придет волна ослабления гривны,

– объясняет банкир Анна Золотько.

Эта волна укрепления доллара будет менее мощной, чем продолжающаяся сейчас волна его обесценения. Самый сложный вопрос состоит в том, до какого уровня успеет упасть доллар, прежде чем развернуться. Но на этот вопрос точный ответ не даст ни один эксперт.

Что украинцам делать с долларом

Доллар для многих украинцев стал тем инструментом, который позволял сберечь свои деньги в условиях высокой инфляции и неуверенности в будущем из-за войны. Ведь, к сожалению, классический для этого инструмент – депозиты – с этим не справляется.

При приближении курсов к 38 гривнам за доллар мы получим ситуацию, когда инструмент, позволяющий зарабатывать и хеджировать валютные риски населения, перестанет быть таким популярным. Но я думаю, что рынок все-таки вернется ближе к уровням 38,50 – 39,40 гривны за доллар,

– прогнозирует Антон Куренный.

Гражданам не стоит поддаваться колебаниям курса, лучше хеджировать риски в разных валютах, советует банкир Герман Марченко. Он отмечает, что колебания 28 февраля на наличном рынке – не навсегда.

Вообще зарабатывать на валютном рынке – не самая лучшая идея. Здесь можно только больше потерять. Однако если у вас есть потребность в покупке или продаже наличных долларов, то советуем:

Если хотите купить доллар, сейчас лучшее время. Есть вероятность, что доллар еще немного просядет, но не сильно. А вот о возвращении до 39 гривен за доллар говорят практически все опрошенные нами эксперты. Так что сейчас самое время.

Если хотите продать доллар и вам не горит, то лучше подождите несколько дней. Ситуация может стабилизироваться и доллар вернется к прежним уровням.

Что будет с другими валютами

Поскольку курсы гривны к другим валютам пересчитываются через пару гривна/доллар, падение курса наличного доллара автоматически приведет к удешевлению и других иностранных валют по отношению к гривне, в частности, евро, злотому и фунту стерлингов.

Так, евро за последние 2 дня упало на 70 копеек. Во вторник, 28 февраля, европейская валюта в обменниках стоит 40,46 грн (продажа) и 41,30 грн (покупка).

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Есть все основания для крепкой гривны

Такие скачки на наличном рынке – обычное дело. Сегодняшний скачок немного сильнее, но также в пределах нормы. На самом деле гривна очень крепко держится в условиях войны из-за ряда стабильных факторов. В частности, НБУ не напечатал ни одной дополнительной гривны в 2023 году, ведь мы вовремя получаем помощь от наших партнеров.

Денис Монин Экономист Обещания поставить гранты от Всемирного банка и правительства США дают уверенность, что международные резервы по итогам второго месяца 2023 года (если деньги зайдут до 1 марта) будут снова увеличиваться. На этом фоне рынок, вероятно, реагирует распродажей валюты.

Международные резервы Украины, кстати, сейчас на более высоком уровне, чем до войны. По состоянию на 1 февраля они составили 29,93 млрд долларов.

Кроме того, инфляция с начала года составляет всего 1,5%. В целом, укрепление гривны, наблюдавшееся в течение февраля, является свидетельством стабильной экономической ситуации в стране.