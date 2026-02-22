Вся надежда на Нацбанк: что будет с курсом валют в конце зимы

В течение последней недели февраля ситуация на валютном рынке будет зависеть от ряда экономических и стратегических факторов. Однако определяющей будет оставаться активная позиция Нацбанка, сглаживающая возможные скачки спроса на валюту.

Какой будет ситуация в конце зимы?

Эксперты считают, что любые потенциальные угрозы будут максимально нивелированы. Детали рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Смотрите также Их принимают по невыгодному курсу: какие доллары считают "старыми"

Последние дни февраля могут быть достаточно напряженными на валютном рынке, однако он все же сохранит "логику" изменений и будет иметь защиту от неконтролируемых и хаотичных процессов.

Вероятно, курсовые колебания в конце зимы будут происходить в коридорах 43 – 43,75 гривни за доллар и 51 – 52 гривен за евро.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА На следующей неделе рынок будет "опираться" на поведение Нацбанка, что в зависимости от ситуации может действовать достаточно агрессивно, сбивая избыточный ажиотаж и уравновешивая курсовые показатели через валютные интервенции.

Курс евро и в дальнейшем будут формировать два ключевых соотношения:

евро-доллар на мировых рынках (может держаться 1,18 – 1,20);

пары гривна-доллар.

Банкир отметил, что "турбулентность" будет сохраняться из-за геополитических рисков, напряжения в отношениях США и ЕС (в частности вокруг пошлин), а также настроения глобальных инвесторов.

Однако было бы наивно ожидать резкого "обвала" доллара, который остается ведущей резервной валютой мира. В то же время глобальные колебания будут иметь ощутимую "огласку" в Украине – прежде всего через курс евро.

Каким был валютный рынок в феврале?

Банкир отметил, что в течение последних нескольких недель спрос на валюту оставался высоким, несмотря на в целом благоприятную ситуацию для покупателей: агрокомпании выходили на рынок с избытком валюты, а бизнес параллельно имел сезонные платежи в бюджет.

В то же время, вопреки типичной для второй половины февраля тенденции, весомой оставалась и роль импортеров энергоносителей – из-за массированных обстрелов и длительного похолодания. По словам Лесового, обычно в конце зимы этот фактор ослабевает, и рынок балансируется естественно: предложение растет, а спрос уменьшается.

Временами наблюдается и определенная хаотичность, которую можно связать с давлением экономических, геополитических обстоятельств,

– объяснил эксперт.

Интересно, что иногда спрос существенно превышал предложение, из-за чего на рынке росло напряжение, а дисбаланс между покупателями и продавцами подталкивал курс вверх. Поэтому Нацбанку приходилось активно вмешиваться, динамика была переменчивой.

Напомним, на фоне войны и энерготеррора экономика и бизнес работают в экстремальных условиях, что давит в том числе и на цены. Регулятор уже пересмотрел свои прогнозы по инфляции (на уровне 7,5%) и роста экономики (1,8% ВВП).

В то же время международные резервы превышают 57 миллиардов долларов, поэтому Нацбанк имеет ресурс для точечных интервенций, чтобы сдерживать дисбалансы спроса и резкие курсовые перекосы.

Характеристики рынка с 23 февраля по 1 марта:

Коридоры валютных колебаний : на межбанке 43 – 43,5 гривны за доллар и 50 – 52 гривны за евро; на наличном рынке 43 – 43,75 гривны за доллар и 50 – 52 гривны за евро.

Ежедневные курсовые колебания : на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны, в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны, в обменных пунктах до 0,3 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи : на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны на долларе и до 0,8 – 1 гривны на евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривна на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.

Разница курсов покупки : в коммерческих банках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.

Разница курсов продажи : в коммерческих банках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Напомним, Нацбанк уже установил курс валют на понедельник, 23 февраля. Доллар будет стоить 43,27 гривны, тогда как евро – 50,91 гривны.