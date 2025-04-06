Доллар снова остается без изменений в середине апреля
- На следующей неделе не ожидается значительных изменений на валютном рынке из-за валютных интервенций и увеличения предложения от аграриев.
- Курс доллара на наличном рынке останется в пределах 41,40 – 41,80 гривны.
На следующей неделе на рынке валют не стоит ожидать существенных изменений. Дело в том, что соотношение спроса и предложения корректируется благодаря валютным интервенциям, в то же время сейчас аграрии "естественным путем" увеличивают предложение из-за посевной.
Каким будет курс доллара
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой объясняет, что на рынок также будут влиять на следующей неделе и монетарные меры, например, увеличенная учетная ставка в марте.
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Кроме того, приближение пасхальных праздников в определенной степени увеличивают предложение на наличном рынке.
Накануне больших праздников часть граждан может продавать валюту. Понимаем, что эти средства могут тратиться именно для праздничных приготовлений.
Таким образом, с 7 по 13 апреля на наличном рынке и на межбанке уже в который раз валютные коридоры держатся на одном же уровне: 41,40 – 41,80 гривны за доллар (на межбанке) и 41,40 – 41,80 гривни за доллар (на наличном рынке).