Курс доллара резко обвалился за сутки: где выгоднее всего купить валюту
Курс доллара на наличном рынке резко снизился на 20 копеек в сутки. В таком же диапазоне подешевел и евро. Где сегодня выгоднее всего купить валюту, рассказываем дальше.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 26 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,60 гривны (-20 копеек против 25 апреля), а купить за 38,10 гривны (-15 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41 гривна (-20 копеек), а продают в среднем по 41,80 гривны (без изменений).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,42 гривны (-25 копеек), а продают – за 37,87 гривны (-18 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,12 гривны (-35 копеек), а продажа – 41,57 г ровные (-23 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,70 гривны (-20 копеек), а продажа – 37,83 гривны (-22 копейки).
- Евро покупают по 41,25 гривны (-30 копеек), а продают за 41,50 гривны (-20 копеек).
Чего ждать от курса этой недели
Ввиду того, что на прошлой неделе еще ряд банков снизил стоимость доллара при покупке безналичной валюты с размещением на трехмесячном депозите, значительного потенциала для дальнейшего роста курса на наличном рынке я не вижу.
По мнению банкирки, наличный курс доллара будет колебаться в диапазоне 37,5 – 38,4 гривны за доллар,
По прогнозу банкира Германа Марченко, которым он поделился в комментарии 24 Каналу, наличные курсы доллара и евро останутся на уровне 37–38 гривен за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро.
Однако рынок не будет статическим: в последнюю декаду апреля будут иметь место незначительные колебания курсов в размере 0,2 – 0,3 (гривен к доллару) и 0,4 – 0,5 (гривен к евро). При этом, как и за последние два месяца, разница между курсом покупки и продажи не превысит 0,15 – 0,25 гривны.