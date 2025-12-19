В обменниках фиксируют резкий рост: как доллар подорожал перед рождественскими праздниками

Доллар при покупке банками не изменился в цене, а при обмене – наоборот упал. Зато в обменниках ситуация противоположная, ведь там доллар подорожал за последние сутки более чем на 20 копеек. Зато евро остается на отметке в 50 гривен только в банках, а в обменниках цена опустилась ниже этой отметки.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 19 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,15 гривны (без изменений по сравнению с 18 декабря) и продажа по 42,52 гривны (-8 копеек). Смотрите также ЕС пришел к согласию по финансированию Украины: выдадут кредит на 90 миллиардов евро Покупка евро проходит по 49,40 гривны (-3 копейки), продажа – по 50 гривен (без изменений). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,39 гривны (-5 копеек), а продать по 42,40 гривны (+4 копейки).

(-5 копеек), а продать по (+4 копейки). Покупка евро по 49,66 гривны (-10 копеек), а продажа по 49,85 гривны (-3 копейки). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 42,10 гривны (+21 копейка), а продают по 42,45 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(+21 копейка), а продают по (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 49,60 гривны (+17 копеек), а продают по 49,95 гривны (-2 копейки). Какими будут валюты перед Рождеством? В преддверии Рождества валютный рынок Украины может испытывать частые колебания. Дело в том, что спрос на валюту растет из-за неопределенности с международной помощью и общие риски для экономики. В такой ситуации участники рынка могут активнее скупать доллары и евро, что усиливают волатильность.

Удерживать курс гривны от значительных скачков помогает НБУ через валютные интервенции и благодаря режиму управляемой гибкости, что позволяет балансировать спрос и предложение. Это способствует более стабильному поведению курса даже в условиях повышенного давления на межбанковском и наличных рынках.

Несмотря на потенциальные ежедневные колебания курса в пределах установленных диапазонов – примерно 42 – 42,6 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро – ситуация в целом остается контролируемой.