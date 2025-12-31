Доллар резко подорожал везде: какая цена валюты в обменниках и банках перед Новым годом

Смотрите также Новый прожиточный минимум, выше зарплаты и соцвыплаты: каких изменений ждать в 2026 году

Эксперты прогнозируют умеренный рост курса доллара до конца года. Как спрогнозировал эксперт Александр Паращий, вероятнее всего, что курс окажется в диапазоне 43 гривен. Зато банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой добавил, что в новогодние праздники курс доллара относительно гривны будет в пределах 43 – 43,5 гривны.

Сейчас инвестиции в гривну через депозиты пока выглядят более привлекательными, чем содержание валюты, поскольку банки предлагают высокие ставки на гривневые вклады до середины января. Банкир Дмитрий Замотаев подчеркивает, что доходы от гривневых депозитов превышают потенциальную выгоду от валютных вложений, что делает доллар или евро менее привлекательными для накоплений в краткосрочной перспективе.