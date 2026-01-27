Евро вверх, доллар – вниз: какая цена на валюту в обменниках

Во вторник, 27 января, официальный курс доллара составляет 43,12 гривны, тогда как евро побило новый исторический максимум – 51,06 гривны. Поэтому цена на наличные изменилась в украинских банках и обменниках.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 27 января, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,90 гривны (-5 копеек) и продажа по 43,40 гривны (-1 копейка).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,25 гривны (-12 копеек), а продать – по 43,35 гривны (-3 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,80 гривны (-11 копеек), а продают – по 43,45 гривны (+2 копейки).

Что будет с курсом валют дальше?

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, курсовой "взлет" в начале года был в целом ожидаемым – он соответствовал рекомендациям МВФ и параметрам бюджета-2026, которые предусматривают медленную контролируемую девальвацию гривни.

Далее курсы, вероятно, стабилизируются в привычных коридорах, поэтому ежедневных рекордов не будет. "Единственный фактор, что сейчас способен спутать карты – это война, особенно последствия вражеских обстрелов критической инфраструктуры", – добавил эксперт в комментарии 24 Каналу.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько подчеркнула, что уже на прошлой неделе (в течение 19 – 23 января) на межбанке гривна укрепилась на 16 копеек, то есть примерно 0,37%.