30 июля 2025 года один доллар можно купить за более чем 40 гривен. Однако в начале украинской независимости валюта стоила не более 2 гривен.

Когда доллар будет самым дешевым?

Средний курс доллара был низким сразу после появления гривны в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на архив "Минфина".

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В августе 1996 года тогдашний президент Леонид Кучма издал указ о денежной реформе. Ее целью была замена карбованцев на гривны. Тогда в Украине начали определять курс доллара к гривне.

В 1996 году средний курс доллара составлял 1,83 гривны, а в 1997 году – 1,86 гривны. Тогда средняя зарплата в Украине составляла около 120 гривен. Итак, 1996 год стал периодом, когда доллар был самым дешевым.

В 1998 году доллар вырос до 2,45 гривны, а уже в 1999-м достиг 4,13 гривны. В течение 2000-2008 годов курс доллара оставался относительно стабильным.

Из-за финансового кризиса в 2008-2009 годах курс гривны упал до 8 за доллар. Такой курс продержался до 2014-2015 годов.

В 2016 году курс превысил 25 гривен за доллар и с тех пор только рос.

Какой курс доллара сегодня?

По состоянию на утро 30 июля курс доллара в банках, а именно покупка, составляет в среднем 41,47 гривны (-3 копейки против 29 июля) и продажа по 41,97 гривны (+2 копейки). Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 41,80 гривны (без изменений), а продать по 41,77 гривны (-6 копеек).

Еще раньше банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, или подорожает ли доллар. По его словам, на наличном рынке будет в диапазоне от 41,60 гривны до 42,20 гривны на этой неделе.

Кроме того, по словам банкира, спрос на доллар сейчас растет, но регулятор будет его утолять.