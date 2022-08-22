Новая психологическая отметка: что может заставить доллар вырасти на этой неделе

В течение прошлой недели курс доллара рос умеренными темпами и к понедельнику 22 августа приблизился к отметке 41 гривна за доллар. По мнению эксперта, это новый психологический барьер, пересекая который курс начнет снова расти.

Каким будет курс доллара

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько в комментарии 24 каналу отметила, что учитывая поведение участников рынка, уровень в 41 гривну за доллар – серьезный психологический барьер, линия сопротивления, которую, несмотря на неоднократные попытки, продавцам валюты преодолеть пока не удается.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, сейчас дополнительное давление на гривну в наличном сегменте вызывает психологическая напряженность в обществе, которая создается ожиданиями усиления военной агрессии со стороны россии накануне 24 августа и непосредственно в День Независимости.

Что ждать от доллара на этой неделе

Если многочисленные апокалиптические прогнозы в конечном итоге не оправдаются, вполне вероятно, что курс гривны сможет удержаться в пределах коридора 40 – 41 гривны за доллар.

Однако , если рынок успеет пересечь отметку 41 гривна за доллар, курс получит новый толчок для роста и в таком случае до конца недели на наличном рынке доллар будет торговаться в диапазоне 40,5 – 41,5 гривны за доллар. Золотько подчеркнула, что сейчас второй сценарий выглядит более вероятным, по ее мнению.

Наличный курс доллара 22 августа

Сегодня банки покупают доллар в среднем по 40 гривен, а продают – за 40,85 гривны.

покупают доллар в среднем по 40 гривен, а продают – за 40,85 гривны. В обменниках курс доллар покупают в среднем за 40,57 гривны, а продают – по 40,85 гривны.

курс доллар покупают в среднем за 40,57 гривны, а продают – по 40,85 гривны. На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,65 гривны, а продажа – 40,85 гривны.

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Продажа-покупка валюты на межбанке

Эксперт заметила, что несмотря на рост курса в наличном сегменте рынка, торги на межбанке (МВРУ) на прошлой неделе прошли довольно оптимистично. Национальный банк завершил неделю с положительным балансом интервенций.

За неделю НБУ на межбанке:

приобрел 197,8 миллиона долларов,

197,8 миллиона долларов, продал 122,4 миллиона долларов.

Такое уменьшение объема интервенций НБУ в любом случае является очень положительным сигналом, хотя я пока не стала говорить о каких-то тенденциях. Судя по всему, источником дополнительной валюты на МВРУ на прошлой неделе была помощь западных партнеров Украины, а не дополнительная активность экспортеров.

– рассказала Золотько.

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