Цена на валюту растет несмотря на официальный курс: сколько стоит доллар в обменниках

В четверг, 15 января, официальный курс валют в Украине второй день подряд падает: доллар теперь стоит 43,12 гривны а евро – 50,26 гривны. Однако цены на наличные деньги в банках и обменниках растут.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 15 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43 гривны (+10 копеек) и продажа по 43,55 гривны (+16 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,40 гривны (+15 копеек), а продать – по 43,55 гривны (+15 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,86 гривны (+6 копеек), а продают – по 43,65 гривны (+10 копеек).

Почему гривна обесценилась в январе?

Эксклюзивно для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе на межбанке гривна ослабевала умеренно, но с отдельными периодами высоких внутридневных колебаний.

Однако после резкого скачка в начале месяца рынок постепенно стабилизируется, хоть уровень рисков остается высоким.

Финансовый эксперт Надежда Байор отметила, что январские колебания курса доллара и евро вполне закономерны. Сначала гривна традиционно обесценивается из-за больших потребностей Минфина в валюте, а позже Нацбанк покупает ее избыток. Более того, сейчас регулятор имеет рекордные резервы и продолжит интервенции, чтобы избежать скачков курса.