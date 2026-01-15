Цена на валюту растет несмотря на официальный курс: сколько стоит доллар в обменниках
- Официальный курс валют в Украине 15 января снова снизился: цена доллара теперь – 43,12 гривны, а евро – 50,26 гривны.
- Однако стоимость валюты в обменниках поднялась; покупка доллара на черном рынке – 43,40 гривны, а продажа – 43,55 гривны.
В четверг, 15 января, официальный курс валют в Украине второй день подряд падает: доллар теперь стоит 43,12 гривны а евро – 50,26 гривны. Однако цены на наличные деньги в банках и обменниках растут.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 15 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43 гривны (+10 копеек) и продажа по 43,55 гривны (+16 копеек).
- Покупка евро проходит по 50,10 гривен (без изменений), а продажа – по 50,80 гривны (+17 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,40 гривны (+15 копеек), а продать – по 43,55 гривны (+15 копеек).
- В свою очередь покупка евро проходит по 50,53 гривны (+12 копеек), а продажа – по 50,80 гривны (+15 копеек).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,86 гривны (+6 копеек), а продают – по 43,65 гривны (+10 копеек).
- Евро покупают по 50,27 гривны (+25 копеек), а продают – по 50,88 гривны (+1 копейка).
Почему гривна обесценилась в январе?
Эксклюзивно для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе на межбанке гривна ослабевала умеренно, но с отдельными периодами высоких внутридневных колебаний.
Однако после резкого скачка в начале месяца рынок постепенно стабилизируется, хоть уровень рисков остается высоким.
Финансовый эксперт Надежда Байор отметила, что январские колебания курса доллара и евро вполне закономерны. Сначала гривна традиционно обесценивается из-за больших потребностей Минфина в валюте, а позже Нацбанк покупает ее избыток. Более того, сейчас регулятор имеет рекордные резервы и продолжит интервенции, чтобы избежать скачков курса.