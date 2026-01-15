Який курс валют у банках?

Станом на ранок 15 січня, як повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43 гривні (+10 копійок) і продаж по 43,55 гривні (+16 копійок).

Купівля євро проходить по 50,10 гривень (без змін), а продаж – по 50,80 гривні (+17 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,40 гривні (+15 копійок), а продати – по 43,55 гривні (+15 копійок).

Натомість купівля євро проходить по 50,53 гривні (+12 копійок), а продаж – по 50,80 гривні (+15 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,86 гривні (+6 копійок), а продають – по 43,65 гривні (+10 копійок).

Євро купують по 50,27 гривні (+25 копійок), а продають – по 50,88 гривні (+1 копійка).

Чому гривня знецінилася в січні?

Ексклюзивно для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що минулого тижня на міжбанку гривня слабшала помірно, але з окремими періодами високих внутрішньоденних коливань.

Однак після різкого стрибка на початку місяця ринок поступово стабілізується, хоч рівень ризиків залишається високим.

Фінансова експертка Надія Байор зауважила, що січневі коливання курсу долара та євро цілком закономірні. Спершу гривня традиційно знецінюється через великі потреби Мінфіну у валюті, а пізніше Нацбанк купує її надлишок. Ба більше, наразі регулятор має рекордні резерви й продовжить інтервенції, аби уникнути стрибків курсу.