Цена доллара растет, пока евро дешевеет: сколько стоит наличка в обменниках

Во вторник, 3 февраля, официальный курс доллара составляет 42,96 гривны, тогда как евро – 50,90 гривны. Цена наличных в банках и на черном рынке меняется соответственно – доллар немного дорожает, тогда как евро медленно дешевеет.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 3 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,80 гривны (+10 копеек) и продажа по 43,30 гривны (+10 копеек).

(+10 копеек) и продажа по (+10 копеек). Покупка евро проходит по 50,62 гривны (-8 копеек), а продажа – по 51,35 гривны (без изменений).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,15 гривны (+5 копеек), а продать – по 43,20 гривны (+5 копеек).

(+5 копеек), а продать – по (+5 копеек). Зато покупка евро проходит по 51,10 гривны (-1 копейка), а продажа – по 51,30 гривны (-5 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,66 гривны (без изменений), а продают – по 43,28 гривны (+7 копеек).

(без изменений), а продают – по (+7 копеек). Евро покупают по 50,76 гривны (-6 копеек), а продают – по 51,42 гривны (без изменений).

Как изменится курс валют на этой неделе?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что первая неделя февраля, вероятно, пройдет в условиях стабильности или даже незначительного укрепления гривны.

Ключевыми станут так называемые классические драйверы: будут ли стабильные экспортные поступления; активизируются ли импортеры для оплат в начале месяца; насколько регулярными будут транши международной помощи; как активно Нацбанк будет вести интервенционную политику.

Кроме того, по словам банкира, дополнительно давить на позиции гривны может снижение учетной ставки накануне до 15%.