Доллар побил рекорд: сколько теперь стоит валюта в Украине
- Нацбанк установил официальный курс валют в Украине: доллар теперь стоит 43,39 гривны, а евро – 50,50 43 гривны.
- После незначительного падения в цене иностранная валюта снова подорожала, а доллар даже обновил исторический максимум.
В пятницу, 16 января, официальный курс валют в Украине снова вырос: доллар теперь стоит 43,39 гривны, а евро – 50,43 гривны. Цены на наличные в обменниках и банках также увеличиваются.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 16 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,20 гривны (+10 копеек) и продажа по 43,75 гривны (+15 копеек).
- Покупка евро проходит по 50,30 гривен (+10 копеек), а продажа – по 50,90 гривны (+6 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,55 гривны (+15 копеек), а продать – по 43,65 гривны (+10 копеек).
- Зато покупка евро проходит по 50,60 гривны (+7 копеек), а продажа – по 50,80 гривны (без изменений).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,08 гривны (+2 копейки), а продают – по 43,70 гривны (+3 копейки).
- Евро покупают по 50,36 гривны (+5 копеек), а продают – по 50,90 гривны (-3 копейки).
Почему гривна сейчас обесценивается?
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин не видит повода для паники. Сейчас в Украине происходит контролируемая девальвация гривны, которую подкрепляет дополнительный спрос на валюту бизнеса и населения.
Со своей стороны финансовый эксперт Надежда Байор отметила, что Нацбанк имеет достаточно золотовалютных резервов, чтобы удержать валюту от неконтролируемого взлета. Более того, январские колебания курса доллара и евро вполне закономерны.
К слову, замедление инфляции, рост внешних дисбалансов и рекомендации МВФ будут побуждать регулятор ослабить курс гривны к доллару в течение года. По прогнозу аналитиков ICU, к концу 2026 года доллар будет стоить около 44,30 гривны, а евро – 55 гривен.