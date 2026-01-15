Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 43,12 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 5 копеек против 14 января. Официальный курс евро составляет 50,26 гривны, следовательно его цена упала на 6 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также Оправится ли гривна после рекордного падения: прогноз банкира
А вот по состоянию на 16 января курс валют будет таким:
- доллар – 43,39 гривны (+27 копеек) – это новый исторический максимум;
- евро – 50,43 гривны (+17 копеек).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Еще по состоянию на утро 15 января курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43 гривны, а продажа – по 43,55 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,40 гривны, а продажа – по 43,55 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,86 гривны, а продажа – по 43,65 гривны.
- в банках – покупка в среднем была по 50,10 гривен, а продажа – по 50,80 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 50,53 гривны, а продажа – по 50,80 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 50,27 гривны, а продажа – по 50,88 гривны.
Что будет с гривной дальше?
По оценке аналитиков Investment Capital Ukraine, замедление инфляции, усиление внешних дисбалансов и рекомендации МВФ могут побудить Нацбанк к постепенному ослаблению курса в течение года. По их прогнозу, на конец 2026 года доллар может достичь 44,3 гривны, а евро – около 55 гривен.
Эксклюзивно для 24 Канала финансовый эксперт Надежда Байор рассказала, что в этом году обесценивание гривны будет умеренным и менее ощутимым, чем это часто подают медиа.
Например, повышение официального курса доллара и евро до исторических максимумов в январе не дает поводов для беспокойства, ведь регулятор имеет достаточно золотовалютных резервов, чтобы удержать валюту от неконтролируемого взлета.
В то же время банкир Анна Золотько предполагает, что курс будет оставаться в текущем диапазоне – при условии стабильного предложения и отсутствия эскалации внешних или внутренних потрясений, хотя уровень рисков и в дальнейшем высок.