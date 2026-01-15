Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 43,12 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 5 копійок проти 14 січня. Офіційний курс євро становить 50,26 гривні, отже його ціна впала на 6 копійок, повідомляє 24 Канал із посиланням на НБУ.

А от станом на 16 січня курс валют буде таким:

долар – 43,39 гривні (+27 копійок) – це новий історичний максимум;

євро – 50,43 гривні (+17 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Ще станом на ранок 15 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43 гривні , а продаж – по 43,55 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,40 гривні , а продаж – по 43,55 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,86 гривні, а продаж – по 43,65 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку? А от курс євро станом на ранок 15 січня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,10 гривень , а продаж – по 50,80 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 50,53 гривні , а продаж – по 50,80 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,27 гривні, а продаж – по 50,88 гривні.

Що буде з гривнею далі?

За оцінкою аналітиків Investment Capital Ukraine, сповільнення інфляції, посилення зовнішніх дисбалансів і рекомендації МВФ можуть спонукати Нацбанк до поступового послаблення курсу протягом року. За їхнім прогнозом, на кінець 2026 року долар може сягнути 44,3 гривні, а євро – близько 55 гривень.

Ексклюзивно для 24 Каналу фінансова експертка Надія Байор розповіла, що цьогоріч знецінення гривні буде помірним і менш відчутним, аніж це часто подають медіа.

Наприклад, підвищення офіційного курсу долара та євро до історичних максимумів у січні не дає приводів для занепокоєння, адже регулятор має достатньо золотовалютних резервів, аби утримати валюту від неконтрольованого злету.

Водночас банкірка Ганна Золотько припускає, що курс залишатиметься в поточному діапазоні – за умови стабільної пропозиції та відсутності ескалації зовнішніх чи внутрішніх потрясінь, хоч рівень ризиків і надалі високий.