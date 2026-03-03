Одна из главных валют потеряла в цене: что подешевело в обменниках
- Официальный курс доллара – 43,23 гривны, евро – 50,60 гривны.
- В банках покупка доллара стоит 43,05 гривны, продажа – 43,54 гривны; покупка евро – 50,40 гривны, продажа – 51,10 гривны.
Во вторник, 3 марта, официальный курс доллара составляет 43,23 гривны, тогда как евро – 50,60 гривны. Вслед за обновлением Нацбанка цену на валюту изменили обменники.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 3 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,05 гривны (+5 копеек), а продажа по 43,54 гривны (+9 копеек).
- Покупка евро проходит по 50,40 гривны (-15 копеек), а продажа – по 51,10 гривны (-1 копейка).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,30 гривны (+7 копеек), а продажа – по 43,35 гривны (+5 копеек).
- Зато покупка евро проходит по 50,80 гривны (-31 копейка), а продажа – по 51,04 гривны (-23 копейки).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,10 гривны (+28 копеек), а продают – по 43,45 гривны (+7 копеек).
- Евро покупают по 50,70 гривны (-17 копеек), а продают – по 51,26 гривны (-5 копеек).
Что будет с гривной в марте?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что традиционно март в Украине – месяц стабилизации гривны. Сейчас же существует сезонный тренд, который свидетельствует о возможности ее укрепления на 0,5 – 1%.
Однако эксперт предупредил о рисках, главный из которых – военный. Он отметил, что за последние 24 года украинская валюта 17 раз укреплялась в марте, и только 7 – падала.
Например, значительная девальвация произошла после начала войны с Россией в 2014 году. А вот "нестандартное" сильное падение курс гривны пережил в 2020 году.