Доллар и евро пошли вверх: где наличные уже дороже и стоит ли покупать сейчас

В среду, 11 февраля, официальный курс доллара составляет 43,09 гривны, тогда как евро – 51,25 гривны. Однако цена на иностранную наличность в банках и обменниках несколько иная.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 10 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,82 гривны , а продажа по 43,35 гривны (без изменений).

, а продажа по (без изменений). Покупка евро проходит по 51 гривны, а продажа – по 51,62 гривны (без изменений).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,15 гривны , а продать – по 43,25 гривны .

, а продать – по . Зато покупка евро проходит по 51,37 гривны (+6 копеек), а продажа – по 51,50 гривны.

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,00 гривны (-23 копейки), а продают – по 43,15 гривны (-51 копейка).

(-23 копейки), а продают – по (-51 копейка). Евро покупают по 50,60 гривны (+10 копеек), а продают – по 51,70 гривны (-68 копеек).

Как объясняют изменения на валютном рынке?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что на мировых рынках евро демонстрирует максимальное укрепление по отношению к доллару с июня 2021 года.

В то же время Нацбанк пытается смягчить эффект для гривны – сдерживает рост курса евро через корректировку стоимости доллара.

Поэтому стратегия регулятора делает европейскую валюту более привлекательной в условиях нарастания спекулятивного давления. Однако в случае роста рисков недофинансирования, блэкаутов или проседания бюджетных поступлений Нацбанк может перейти к другой тактике.