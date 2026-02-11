Доллар и евро пошли вверх: где наличные уже дороже и стоит ли покупать сейчас
- Официальный курс доллара – 43,09 гривны, евро – 51,25 гривны.
- На черном рынке покупка доллара стоит 43,15 гривны, продажа – 43,25 гривны; покупка евро – 51,37 гривны, продажа – 51,50 гривны.
В среду, 11 февраля, официальный курс доллара составляет 43,09 гривны, тогда как евро – 51,25 гривны. Однако цена на иностранную наличность в банках и обменниках несколько иная.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 10 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,82 гривны, а продажа по 43,35 гривны (без изменений).
- Покупка евро проходит по 51 гривны, а продажа – по 51,62 гривны (без изменений).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,15 гривны, а продать – по 43,25 гривны.
- Зато покупка евро проходит по 51,37 гривны (+6 копеек), а продажа – по 51,50 гривны.
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,00 гривны (-23 копейки), а продают – по 43,15 гривны (-51 копейка).
- Евро покупают по 50,60 гривны (+10 копеек), а продают – по 51,70 гривны (-68 копеек).
Как объясняют изменения на валютном рынке?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что на мировых рынках евро демонстрирует максимальное укрепление по отношению к доллару с июня 2021 года.
В то же время Нацбанк пытается смягчить эффект для гривны – сдерживает рост курса евро через корректировку стоимости доллара.
Поэтому стратегия регулятора делает европейскую валюту более привлекательной в условиях нарастания спекулятивного давления. Однако в случае роста рисков недофинансирования, блэкаутов или проседания бюджетных поступлений Нацбанк может перейти к другой тактике.