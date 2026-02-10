Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 10 февраля торгуется по 43,02 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 2 копейки против 9 февраля. Официальный курс евро составляет 51,12 гривны, следовательно его цена увеличилась на 36 копеек, сообщает Нацбанк.

Смотрите также На валютном рынке назревает изменение: чего теперь ждать от доллара и евро

А вот 11 февраля курс валют будет таким:

доллар – 43,09 гривны (+7 копеек);

евро – 51,25 гривны (+13 копеек) – новый исторический максимум.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 10 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,80 гривны , а продажа – по 43,35 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,15 гривны , а продажа – по 43,25 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,30 гривны, а продажа – по 43,83 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 10 февраля был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,77 гривны , а продажа – по 51,57 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,31 гривны , а продажа – по 51,50 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,36 гривны, а продажа – по 52,56 гривны.

Что будет с курсом валют на этой неделе?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько предположила, что в течение 9 – 13 февраля валютный рынок будет спокойным, а курсы будут колебаться в пределах уровней прошлой недели.

Короткие всплески спроса возможны во время крупных платежей бизнеса или бюджета, но при стабильных внешних поступлений и предсказуемой политики Нацбанка резких и длительных скачков курса не ожидают.

В то же время в случае негативных новостей – например, по финансированию, геополитики или резкого роста импорта – спрос на валюту может быстро подскочить, но ненадолго.