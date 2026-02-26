Покупать доллар или нет: где украинцам предлагают выгодные цены в конце зимы

В четверг, 26 февраля, официальный курс доллара составляет 43,24 гривны, тогда как евро – 50,96 гривны. Цены на валюту в обменниках также незначительно колеблются в конце зимы.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 26 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43 гривны (без изменений), а продажа по 43,49 гривны (без изменений).

(без изменений), а продажа по (без изменений). Покупка евро проходит по 50,70 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,39 гривны (+5 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,22 гривны (+2 копейки), а продажа – по 43,25 гривны (без изменений).

(+2 копейки), а продажа – по (без изменений). Зато покупка евро проходит по 51,20 гривны (+5 копеек), а продажа – по 51,35 гривны (+6 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,27 гривны (-3 копейки), а продают – по 43,30 гривны (без изменений).

(-3 копейки), а продают – по (без изменений). Евро покупают по 50,60 гривны (без изменений), а продают – по 51,52 гривны (+12 копеек).

Что произошло на рынке в феврале?

Напомним, ранее эксклюзивно для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что несмотря на привычную для второй половины месяца сезонную тенденцию, существенным фактором и дальше оставалась роль импортеров энергоносителей – на фоне массированных обстрелов и похолодания.

Хотя обычно в конце зимы рынок постепенно выравнивается естественным путем: предложение растет, а спрос снижается.

Когда же спрос существенно превышал предложение, напряжение росло, а дисбаланс между покупателями и продавцами подталкивал курс валют вверх. В свою очередь Нацбанку приходилось активно вмешиваться, из-за чего динамика была изменчивой.