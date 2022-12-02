В случае масштабного блэкаута гривна укрепится: эксперт объяснил "аномалию"

Война влияет на рынок наличной валюты, однако сейчас он достаточно стабильный. В случае продолжительного блэкаута ситуация может измениться, причем с временной пользой для гривны.

Почему так может произойти, 24 каналу объяснил банкир Герман Марченко.

Интересно Гривна окрепнет, яйца могут подешеветь, а отключение света будет продолжаться: прогнозы в декабре

Главным фактором, влияющим на изменения курса, является изменение баланса спроса и предложения. Если валюты на наличном рынке достаточно, а ажиотажа среди населения нет, курс будет стабильным.

Что будет в случае с блэкаутом

Во время длительного блэкаута украинцы ощутят потребность в гривне, в отличие от долларовых сбережений. Отсутствие стабильных возможностей для ее снятия будет стимулировать денежный запас на руках. Поэтому на рынке, возможно, увеличится предложение валюты.

Очевидно, что при длительном блэкауте вокруг вопроса снятия наличных денег может возникнуть волнение, как реакция скорее социально обусловлена, чем экономическая. Именно в такие дни спрос на наличную гривну может ощутимо вырасти.

– объяснил Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК".

Проблемы со снятием наличных

При вероятном полном отключении электроснабжения большинство операций по снятию наличных денег будет происходить в отделениях банков. Ведь коммерческие банки уже реализуют антикризисные меры на случай длительных блэкаутов, чтобы обеспечить бесперебойную работу оптимального количества имеющихся отделений. И, что важно, заботятся об условиях комфортного и безопасного обслуживания.

По нашим оценкам, в крупных городах (преимущественно в областных центрах с разветвленной банковской системой) смена часов работы отделений комбанков, если и произойдет, то будет минимальной,

– отмечает Герман Марченко.

Кроме того, некоторые обменные пункты могут изменять режим работы и работать с ограничениями из-за отсутствия света. Поэтому пока у граждан не возобновится возможность свободно пользоваться всеми каналами снятия наличных, будет продолжаться "укрепление" курса гривны, частично обоснованное психологическими факторами. Но такое укрепление гривны к обвалу курса доллара не приведет.

Именно поэтому мы можем осторожно говорить лишь о том, что в случае блэкаута продолжительностью 5-10 суток не исключается кратковременное, не критическое для рынка уменьшение курса доллара к коридору 39,50-40,00 гривен. При стабилизации энергообеспечения курс вернется к объективным рыночным показателям в 40 – 41 гривен,

– подытожил эксперт.

Курс доллара сегодня

Курс валют в банках

По данным Минфина, 2 декабря ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,80 гривны (-10 копеек против 1 декабря), а продать за 40,37 гривны (-3 копейки). Наличное евро банки покупают за 40,70 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 41,50 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40 гривен (+12 копеек), а продают – за 40,28 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,15 гривны (+43 копейки), а продажа – 41,62 гривны (+14 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,05 гривны (-7 копеек), а продажа – 40,17 гривны (-8 копеек). Евро покупают по 41,25 гривны (+15 копеек), а продают по 41,62 гривны (+27 копеек).