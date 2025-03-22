Курс весной и в начале лета: что прогнозируют по доллару

Ожидается, что во втором квартале ситуация на валютном рынке будет стабильной. Меры НБУ, влияющие на прочность гривны, снизят спрос на валюту, а это может повлиять на объем валютных интервенций для баланса между спросом и предложением.

Каким будет курс весной и в начале лета

Как рассказывает председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов, во втором квартале 2025 года ситуация на валютном рынке будет более-менее прогнозируемой, передает 24 Канал.

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По мнению банкира, Нацбанк будет следить за рынком, а текущие курсовые колебания могут быть минимизированы в результате принятых монетарных мер вместе с действующей стратегией управляемой гибкости.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Кроме этого, важным фактором, что может сказаться на валютном рынке, является еще колебания курса доллара США вместе с повышением роли других надежных валют (швейцарского франка или британского фунта стерлингов) и ситуативная переориентация инвесторов на рынок драгоценных металлов, цены на котором достигли исторических максимумов.

Мамедов добавляет, что введение новых пошлин США может повлиять на ослабление доллара, однако системный обвал американской валюте не грозит, как и евро.

Таким образом, во втором квартале коридор валютных изменений официального курса может составлять в среднем 41,80 – 42,80 гривны за доллар.

Сейчас трудно прогнозировать ситуацию на фронте и перспективы завершения войны. Кроме того, коварство врага безгранично, что изрядно усложняет анализ причиненного вреда для общества, экономики, инфраструктуры и т.д,

– добавляет банкир.

Несмотря на это пока отсутствуют причины, которые могли бы заставить украинцев сломя голову бежать и скупать доллары или евро.