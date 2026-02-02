Доллар вырос более чем в 20 раз: как за годы существования гривны менялся курс

Цена за один доллар в Украине эволюционирует в зависимости от войны и мировой ситуации. В течение 30 лет было несколько больших скачков в росте цены, если в целом – доллар вырос более чем в 20 раз. Но будет ли это финишем – вопрос.

Как в течение 30 лет менялся курс доллара?

О том, как колебался курс доллара с 1996 года до начала 2026 года, говорится в инфографике от издания Главред.

Смотрите также Сбережения в долларах или евро: как меняется курс и стоит ли покупать валюту сейчас

В 1996 году за один доллар украинцы платили 1,82 гривны. 1997 год был относительно без изменений, а в последующие два года зафиксировали увеличение курса почти вдвое.

Начало нулевых было для украинцев довольно стабильным. С 2000 года по 2008 год включительно цена 1 доллара колебалась в пределах 5 гривен, но не превышала отметку.

Переломными были периоды 2008 – 2009 годов, когда доллар подскочил с 5 до почти 8 гривен, а также 2014 – 2015 годов. Тогда доллар с отметки 11,88 гривны взлетел на уровень 21,84 гривны.

Как менялся курс доллара в Украине на протяжении 30 лет / Инфографика Главред

Объяснение таким скачкам очевидно. В 2008 году весь мир переживал финансово-экономический кризис, который не обошел и Украину. А 2014 год стал украинским собственным кризисом, когда началась Антитеррористическая операция (АТО) на Востоке.

Широкомасштабное вторжение тоже имеет свои последствия. В 2022 году курс доллара вырос до 32,34 гривны. Хотя еще в 2021 году держался на отметке 27,29 гривны.

Что происходит с долларом в 2026 году?

Что влияет на курс доллара в начале 2026 года, рассказывают в материале Фактов специалисты Глобус Банка.

Эксперты говорят, что сейчас наблюдается падение доллара, которое происходит на фоне мировых и внутренних событий. В частности на международном уровне речь идет о таких причинах:

продолжаются споры между США и ЕС;

существует угроза нового шатдауна;

напряженные отношения с Федеральной резервной системой.

Никакие расчеты не могут полностью учесть военные угрозы, последствия атак на энергосистему и их влияние на экономику и настроения людей. Именно эти факторы могут внести серьезные коррективы в любые ожидания,

– объясняют эксперты относительно украинской ситуации.

Что еще известно о курсе доллара?

Нацбанк установил курсы валют на 2 февраля 2026 года. Официальный курс доллара составляет 42,81 гривны, тогда как евро – 51,02 гривны.

Отмечается, конец января – время, когда доллар должен был ослабиться, а контролируемая девальвация гривны продолжаться.