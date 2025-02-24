НБУ опустил курсы валют за выходные

Курс официального доллара больше всего потерял за выходные в цене. Валюта опустилась на 14 копеек. В то же время курс евро потерял всего 5 копеек. Интересно, что на 25 февраля НБУ изменится цены в сторону подорожания.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,59 гривны. То есть цена валюты упала на 14 копеек против 21 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,50. То есть цена упала на 5 копеек.

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По состоянию на 25 февраля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,70 гривны,

евро – 43,64 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 24 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,40 гривны , продажа – по 41,99 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,80 гривны , продажа – по 41,82 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,60 гривны, продажа – 42,10 гривны.

Какого курса ожидать в последнюю неделю зимы

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на этой неделе курс на рынке почти не изменится.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Рынок может находиться и под давлением различных обстоятельств, однако Нацбанк сможет минимизировать курсовые изменения благодаря своим действиям.

Кроме того, стоит внимания и чисто сезонный фактор снижения спроса на валюту из-за существенного, по сравнению с декабрем, сокращения расходов. А еще на рынок вышли экспортеры, пытающиеся реализовать избыток валюты, что само по себе свидетельствует об определенной курсовой стабильности, которая будет продолжаться и в дальнейшем.

Обратите внимание! Наличный рынок будет реагировать на курсовые показатели межбанка с добавлением незначительной комиссии: 41,60 – 42,20 гривны за доллар (на межбанке) и 41,60 – 42,30 гривны за доллар (на наличном рынке).