Курс доллара в 2024 году: за сколько украинцы будут покупать валюту

МВФ прогнозирует, что в конце этого года – начале следующего может произойти девальвация гривны, а курс доллара составит 40 гривен. Однако у некоторых аналитиков менее пессимистические прогнозы по курсу.

Каким будет курс по мнению МВФ

В МВФ считают, что среднегодовой курс доллара составит:

в 2023 году – 37,5 гривны за доллар;

– 37,5 гривны за доллар; в 2024 году – 41,4 гривны за доллар;

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Однако стоит заметить, что часто прогнозы МВФ по курсу не совпадают, а гривна пока достаточно крепкая. Так, например, сегодня наличный курс доллара находится в коридоре 37,4 – 38,25 гривны за доллар.

Экономист Олег Гетман в комментарии 24 Каналу ранее замечал, что не стоит ожидать резкого роста курса. По его мнению, Нацбанк контролирует ситуацию, а потому скупать валюту населению массово не стоит.

Золотовалютные резервы сейчас находятся на уровне 40 миллиардов долларов. Этого достаточно для того, чтобы сдерживать курс,

– считает он.

Он прогнозирует, что в ближайшее время доллар будет на уровне 37 - 37,5 гривны. Более того, переход от фиксированного курса к гибкому курсу – это положительный момент для экономики Украины.

Каким будет курс доллара по мнению других аналитиков: