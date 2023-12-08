Рост доллара в 2024 году: что происходит с валютой зимой

В этом году НБУ провел ряд важных реформ для валютного рынка. В частности, состоялся переход с фиксированного к управляемому гибкому курсу.

Что будет с долларом

Аналитики финансовой группы ICU считают, что до конца года курс валют не изменится. По идее, он будет оставаться на уровне 36,7 гривны.

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Нынешняя ситуация на финансовом рынке способствует умеренной и управляемой девальвации валюты. В конце 2024 года доллар может вырасти до 41 гривны.

По состоянию на сегодняшний день риски существенного сокращения финансовой помощи невысоки, и мы ожидаем, что Украина получит по крайней мере 28 – 30 миллиардов долларов. Это те объемы поддержки, которые необходимы для сбалансирования внешних счетов до конца 2024 года.

– считают аналитики ICU

В обзоре ICU говорится, что в 2024 году финансовый рынок Украины ожидают новые испытания. В частности, существует значительный риск несохранения объемов внешней международной поддержки украинской экономики.

В 2024 году НБУ и дальше будет контролировать ситуацию на валютном рынке. По идее, регулятор будет стремиться к либерализации.