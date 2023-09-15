Вырастет значительно: каким будет курс доллара в 2024 году

НБУ планирует постепенно снимать действующие валютные ограничения на рынке и переходить в плавающий курс. В этой связи курс доллара могу значительно возрасти.

Каким будет курс доллара в 2024 году

Руководители многих компаний в бюджетах на 2024 год заложили стоимость валюты в среднем на уровне 41 гривну.

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Компании улучшают прогнозы финансовых показателей. Большинство руководителей ожидают роста доходов в 2024 году: 72% рассчитывают на прирост в гривне, и 55% – в натуральном выражении. В прошлом году таких было 58% и 43% соответственно. В частности, 35% опрошенных предпринимателей ожидают роста доходов в гривне до 10% и 25% – на 11 – 20%. Падение доходов в гривне прогнозируют 16%, в натуральном выражении – 17%,

– говорится в отчете.

Что будет с курсом доллара на следующей неделе

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил обеспокоен укреплением гривни и рассчитывает на ослабление курса до 41,4 гривны.

На будущий курс доллара будет влиять решение НБУ снизить учетную ставку с 22 до 20%.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА 18 – 24 сентября ситуацию на валютном рынке будут в первую очередь определять решения, принятые 14 сентября: а именно решения по ставке и возможные изменения в валютном регулировании. Если такие изменения будут (почти все убеждены, что снижение учетной ставки произойдет), то после обнародования последних данных по инфляции, следует ожидать новых "коридоров" на валютном рынке.

По его мнению, ситуация с курсом будет стабильной, а показатели будут находиться на уровне 37,80 – 38,80 гривны.

Курс доллара 15 сентября

В течение суток ситуация с курсом доллара почти не изменилось. Продажа в обменниках и банках выросла на 5 – 8 копеек. В то же время покупка в обменниках упала на две копейки.