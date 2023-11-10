Курс доллара снизили на 2024 год: какой ситуации ожидать на валютном рынке

Изменения относительно ожидаемого курса на следующий год говорят о том, что гривна продолжает укрепляться. Впрочем, диспропорция между фактическим и ожидаемым официальным курсом сохраняется, что вызывает определенное беспокойство относительно ситуации с международной помощью.

Официальный курс доллара: что с ним не так

Вчера, 9 ноября, в окончательно утвержденном бюджете на 2024 год Верховной Радой Украины показатель ожидаемого курса доллара изменился. Ранее говорилось, что курс будет на уровне 41,4 гривны, впрочем, этого не случилось.

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что курс доллара снизили От ожидаемого курса зависит размер доходов и расходов государства, поэтому это самый важный показатель в бюджете. Однако обычно такой курс не совпадает с фактическим.

Во время разговора с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что ситуация на рынке выглядит следующим образом – инфляция снижается, соответственно, давление на гривну тоже снижается. Именно поэтому Нацбанк вкладывает более низкие уровни.

Андрей Шевчишин Экономист, финансовый аналитик Но вместе с тем мы видим, какая разница сохраняется между наличным и безналичным рынком. И нужно заметить, что курс, заложенный в бюджет, не является ориентиром для Нацбанка. Андрей Пышный, глава Нацбанка, на всех брифингах отдельно отмечает, что нет никакой цели дойти до такого курса. Это исключительно расчетный показатель для бюджета, для размеров доходов и расходов, налоговой и таможни.

Впрочем, о диспропорции курсов, ожидаемого и фактического, раньше говорил министр финансов Сергей Марченко. Он отметил обеспокоенность по поводу укрепления гривны.

Хорошо или плохо: эксперт об укреплении гривны

В прошлом году правительство закладывало курс на уровне 42 гривны за доллар, но фактический курс держался заметно ниже, чем этот показатель.

Шевчишин признает, что сейчас есть проблема этой диспропорции. И ситуация достаточно неожиданная, ведь Нацбанк продолжает проводить интервенции, а курс продолжает укрепляться.

Здесь очень много вопросов. Насколько это эффективно, потому что торговый баланс и платежный баланс ухудшаются. Есть большие риски по заявленным объемам помощи от наших западных партнеров, потому что она блокируется в Европе, а в США не могут принять соответствующие законопроекты,

– добавляет собеседник.

Впрочем, если не будет достаточно международной помощи, Украина будет вынуждена сжигать свои резервы. И, соответственно, не будет другого выхода, как изменить ситуацию на межбанке и отпустить курс.

Как может повлиять официальный курс на наличный в 2024 году

По данным последнего инфляционного отчета от НБУ, в IV квартале Украина должна была получить больше траншей, однако они до сих пор не поступили в том объеме, в котором они были запланированы.

По словам Андрея Шевчишина, пока о влиянии говорить рано, ведь у нас есть только прогнозируемые показатели курса. В то же время есть некоторые аспекты, которые следует учесть.

К примеру, мы знаем, что импортеры закладывают курс в цене товаров уже на уровне 40–42 гривны за доллар. Это за исключением некоторых импортеров, например тех, кто завозит топливо. Так что для них эти колебания, это только увеличение маржи. Поэтому они больше зарабатывают на разнице и имеют возможность покупать в дальнейшем,

– говорит эксперт.

Он объясняет, что на такой разнице зарабатывают и банки, так как при таких условиях могут выкупать в неограниченном количестве валюту на межбанке и продавать ее через кассу. Соответственно, это влияет на наличный курс.

Какие основные показатели бюджета-2024

Произошли некоторые изменения в принятом Бюджете 2024 года. Так, показатели доходов бюджета увеличили на 22 миллиарда гривен – до 1,768 триллиона гривен, а расходов – 3,35 триллиона гривен.

Другие главные показатели Бюджета-2024:

Дефицит на 2024 год уменьшили на 22 миллиарда гривен, поэтому он теперь составляет 1,57 триллиона гривен.

на 2024 год уменьшили на 22 миллиарда гривен, поэтому он теперь составляет 1,57 триллиона гривен. Прогноз по реальному ВВП снизили до 4,6% (в первом чтении было 5%).

снизили до 4,6% (в первом чтении было 5%). Прогноз по инфляции – 9,7% (в первом чтении было 10,8%).

– 9,7% (в первом чтении было 10,8%). Оборона государства – 1 триллион 685 миллиардов.

– 1 триллион 685 миллиардов. Прожиточный минимум – 2 920 гривен.

– 2 920 гривен. Минимальная пенсия – 2 361 гривна.



Основные показатели Госбюджета-2024 / Инфографика 24 Канала