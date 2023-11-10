Курс долара знизили на 2024 рік: якої ситуації очікувати на валютному ринку

Зміни щодо очікуваного курсу на наступний рік говорять про те, що гривня продовжує надалі укріплюватися. Втім диспропорція між фактичним та очікуваним офіційним курсом зберігається, що викликає певне занепокоєння щодо ситуації з міжнародною допомогою.

Офіційний курс долара: що з ним не так

Вчора, 9 листопада, в остаточно затвердженому бюджеті на 2024 рік Верховною Радою України показник очікуваного курсу долара був змінений. Раніше йшлося, що курс буде на рівні 41,4 гривні, втім цього не трапилося.

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що курс долара знизили доВід очікуваного курсу залежить розмір доходів та видатків держави, тому це чи не найважливіший показник у бюджеті. Однак, зазвичай, такий курс не збігається із фактичним.

Під час розмови з 24 Каналом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що ситуація на ринку виглядає таким чином – інфляція знижується, відповідно тиск на гривню теж знижується. Саме тому Нацбанк вкладає нижчі рівні.

Андрій Шевчишин Економіст, фінансовий аналітик Але ж разом з тим ми бачимо, яка різниця зберігається між готівковим та безготівковим ринком. І треба зауважити, що курс, закладений у бюджет, не є орієнтиром для Нацбанку. Андрій Пишний, очільник Нацбанк, на всіх брифінгах окремо зауважує, що немає жодної цілі дійти до такого курсу. Це виключно розрахунковий показник для бюджету, для розмірів доходів та видатків, податкової та митниці.

Втім, про диспропорцію курсів, очікуваного та фактичного, раніше говорив міністр фінансів Сергій Марченко. Він зауважив про занепокоєння щодо укріплення гривні.

Добре чи погано: експерт про укріплення гривні

Торік уряд закладав курс на рівні 42 гривні за долар, але фактичний курс тримався помітно нижче, ніж цей показник.

Шевчишин визнає, що зараз існує проблема цієї диспропорції. І ситуація досить неочікувана, адже Нацбанк продовжує проводити інтервенції, а курс продовжує укріплюватися.

Тут дуже багато є питань. Наскільки це ефективно, бо торговельний баланс і платіжний баланс погіршуються. Є великі ризики щодо заявлених об'ємів допомоги від наших західних партнерів, бо вона блокується в Європі, а в США не можуть прийняти відповідні законопроєкти,

– додає співрозмовник.

Втім, якщо не буде достатньо міжнародної допомоги, Україна буде вимушена спалювати свої резерви. І відповідно не буде іншого виходу, як змінити ситуацію на міжбанку і відпустити курс.

Як може вплинути офіційний курс на готівковий у 2024 році

За даними останнього інфляційного звіту від НБУ, в IV кварталі Україна мала отримати найбільше траншів, однак вони досі не надійшли у тому об'ємі, в якому їх було заплановано.

За словами Андрія Шевчишина, поки про вплив говорити рано, адже ми маємо тільки прогнозовані показники курсу. Водночас є деякі аспекти, які варто врахувати.

Наприклад, ми знаємо, що імпортери закладають курс в ціні товарів вже на рівні 40–42 гривні за долар. Це за винятком деяких імпортерів, наприклад, тих, хто завозить пальне. Тож, для них ці коливання, це тільки збільшення маржі. Відтак вони більше заробляють на різниці й мають можливість купувати надалі,

– каже експерт.

Він пояснює, до на такій різниці заробляють і банки, бо за таких умов можуть викупати в необмеженій кількості валюту на міжбанку і продавати її через касу. Відповідно це впливає на готівковий курс.

Які основні показники бюджету-2024

Відбулися деякі зміни в ухваленому Бюджеті 2024 року. Отож показники доходів бюджету збільшили на 22 мільярди гривень – до 1,768 трильйона гривень, а видатків – 3,35 трильйона гривень.

Інші головні показники Бюджету-2024:

Дефіцит на 2024 рік зменшили на 22 мільярди гривень, тож він тепер становить 1,57 трильйона гривень.

на 2024 рік зменшили на 22 мільярди гривень, тож він тепер становить 1,57 трильйона гривень. Прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6% (у першому читанні було 5%).

зменшили до 4,6% (у першому читанні було 5%). Прогноз по інфляції – 9,7% (у першому читанні було 10,8%).

– 9,7% (у першому читанні було 10,8%). Оборона держави – 1 трильйон 685 мільярдів.

– 1 трильйон 685 мільярдів. Прожитковий мінімум – 2 920 гривень.

– 2 920 гривень. Мінімальна пенсія – 2 361 гривня.



Основні показники Держбюджету-2024 / Інфографіка 24 Каналу