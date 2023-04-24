Есть ли потенциал для роста доллара: прогноз курса на конец апреля

На прошлой неделе стоимость наличного доллара умеренно росла и во второй половине недели даже пересекла отметку в 38 гривен за доллар. Остаётся ли потенциал для дальнейшего роста курса в последнюю неделю апреля, читайте дальше.

Что происходило на наличном рынке на прошлой неделе

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, пересечения отметки в 38 гривен для дальнейшего роста реального спроса оказалось недостаточно, поэтому курс продажи стабилизировался в коридоре 38 – 38,10 гривны за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Ввиду того, что на прошлой неделе еще ряд банков снизил стоимость доллара при покупке безналичной валюты с размещением на трехмесячном депозите, значительного потенциала для дальнейшего роста курса на наличном рынке я не вижу.

НБУ ослабил ограничения на валютном рынке

Кроме того, Золотько отмечает, что в конце минувшей недели НБУ принял некоторые решения, направленные на ослабление ограничений на валютном рынке. Одно из важнейших – увеличение лимита продаж наличной валюты банками.

Так что с сегодняшнего дня финучреждения смогут продавать населению в кассах объем наличной валюты, которую они приобрели у физических лиц (эта норма действовала и раньше) и 120% от объема купленной у частных лиц безналичной валюты. Раньше она составляла 100%. Это увеличит предложение наличной валюты со стороны банков и усугубит конкуренцию с небанковскими учреждениями.

В абсолютном выражении речь идет о достаточно скромных цифрах. Учитывая статистику НБУ, речь пойдет о дополнительном предложении в пределах 1 миллиона долларов в день. Так что к радикальным изменениям указанное послабление вряд ли приведет – наличный курс вряд ли сможет в краткосрочной перспективе сравняться с безналичным. Но движения в этом направлении можно ожидать уже на этой неделе,

– прогнозирует банкир.

С другой стороны, пока невозможно спрогнозировать реакцию рынка на ситуативный рост спроса именно на наличные деньги со стороны банков для подкрепления касс, добавляет Золотько.

Каким будет наличный курс на этой неделе

Банкир отмечает, что проблем с поставкой купюр пока нет, однако резкий временный рост спроса вполне вероятно может повлечь за собой кратковременный дефицит наличных денег на рынке и сдержать положительный эффект от внедрения послаблений. И все же однозначно ответить на этот вопрос сможет только рынок.

На мой взгляд, наличный курс доллара будет колебаться в диапазоне 37,5 – 38,4 гривны за доллар,

– резюмирует она.

Наличный курс 24 апреля