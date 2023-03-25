Сейчас пора покупать доллар: что будет с курсом в апреле

Курс доллара в Украине продолжает падать. Сейчас валюта в среднем не превышает 38,40 – 38,60 гривны. Однако в апреле ситуация может измениться.

Апрель, вероятно, месяц курса по 39 гривен

Как рассказал 24 Каналу дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный очень трудно спрогнозировать, что будет с долларом в апреле.

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что курс доллара на рынке сейчас стабильно колеблется

По словам эксперта, сейчас спрос на валюту упал, а значит, ожидается тестирование курса на уровне 38 гривен. Однако эти уровни снижают заинтересованность в открытии трехмесячных валютных депозитов.

Антон Куренный Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Поэтому через некоторое время это начнет давить на курс наличной валюты и вернет нас обратно до 39 гривен.

Каков был курс доллара на этой неделе

По прогнозам банкирши Анны Золотько, на этой неделе стоимость американской валюты должна была находиться в диапазоне 38,3 – 39,1 гривны за доллар.

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В то же время Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK), рассказал, что в последние дни марта и начале апреля валютные курсы в обменных пунктах могут несколько измениться, а именно на уровне 37,8 – 38,8 гривны.

Сбежавшая переходная неделя между мартом и апрелем не должна принести глобальных изменений на рынке.