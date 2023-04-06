Доллар обвалился: упадет ли наличный курс ниже официального 36,6 и почему это происходит
Спад цены американской валюты и незначительные колебания на рынке наблюдаются в течение февраля и марта. Впрочем за последние 1,5 недели наличный курс доллара еще подешевел на целую гривну. Что происходит с курсом и до какой отметки он может еще опуститься, читайте в материале.
В комментарии 24 Каналу, Антон Куринный, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, отмечает, что курс доллара на наличном рынке не может опуститься ниже курса от НБУ – 36,6 гривны за доллар.
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Напоминаем, что всего за две недели курс американской валюты опустился аж на гривну. Теперь в банках и обменниках курс практически на уровне официального.
Почему доллар так резко упал
Как рассказывал неоднократно Олег Гетман, экономист и специалист Экономической экспертной платформы, наличные операции в целом – это лишь 10% от безналичных. А это на мало что влияет. В то же время 90% операций по-прежнему будут проходить по официальному курсу.
Что касается наличного доллара, то на него начали влиять факторы, как несколько месяцев назад Нацбанк разрешил по курсу переводить и класть доллары на депозит. Соответственно, курс по 36,6 гривны был доступен для обмена. Далее граждане, которые положили эти доллары на 3-месячный депозит, начали их снимать. А это первое направление, по которому доллары "пошли на рынок".
Кроме того, подписан Меморандум об экономической и финансовой политике с МВФ, поэтому украинские золотовалютные резервы пополняются. А это улучшает настроения инвесторов и населения.
По мнению Антона Куринного среди причин, почему курс продолжает дешеветь, есть и начало аграрного сезона, снижение спроса из-за валютных депозитов и дефицит наличной гривны.
Это связывают еще и с закрытием "онлайн-казино", влиявших на валютный рынок, и уменьшением теневого рынка на 25 – 35%, что также ослабило давление на валюту.
Впрочем, низкий курс может влиять на спрос на валютные 3-месячные депозиты. А это, в свою очередь, может привести к росту курса.
Однако этот фактор имеет временной "гэп" минимум месяц или два. Так что через 1 – 2 месяца должно начаться давление на валюту, ведь уменьшится предложение, но мы не знаем, не будет ли заинтересованности раньше того времени. Возможно, другие факторы не дадут ослабнуть гривне, поэтому депозиты и отложат до лучших времен,
– добавляет собеседник.
Кроме того, по словам банкира Германа Марченко, среди причин укрепления гривны по отношению к доллару есть и сугубо экономические, так и ситуативные:
- Увеличение финансовой помощи от стран-партнеров, которая укрепляет фундамент экономики Украины.
- Государственные банки, на курс которых ориентируется весь рынок, устанавливают курс, шаг за шагом приближающийся к официальному 36,57 гривны.
- Завершение срока 3-месячных конвертационных депозитов: часть граждан, которая воспользовалась возможностью приобрести безналичную валюту по курсу на 10 – 12% выше официального с последующим размещением на депозитах, воспользовалась случаем и конвертировала их в гривну. Соответственно отсюда излишек наличных денег в обменных пунктах.
- Кроме того, приближение Пасхи побуждает людей чаще обменивать валюту, чем ее покупать.
- Возобновление деловой активности: после стабилизации в энергетике оживление наблюдается почти во всех сферах экономики, что влияет на статус гривны, является дополнительным источником для ее укрепления.
- А еще необходимость продавать валюту аграриями для проведения посевной кампании.
Ниже 36,6: может ли упасть доллар еще больше
В целом нижняя граница наличного курса не может быть ниже курса НБУ, то есть 36,6 гривны. По словам Куринного, банки будут заинтересованы в покупке наличной валюты с последующей продажей ее на межбанковском рынке, если действующий коридор останется устойчивым.
В то же время Марченко предполагает, что на время курс все-таки может опуститься ниже официального и Нацбанк будет откупать валюту в свои резервы.
При стабильных условиях, сложившихся в экономике за последние 4 – 5 месяцев, официальный курс может быть пересмотрен. В то же время мы до сих пор живем с "тремя курсами", и путь на сближение официального, банковского и розничного курсов неизбежен и закономерен. Правда, процесс унификации курсов не произойдет внезапно, он может длиться еще достаточно долго.
Олег Гетман добавляет, что если Национальный банк будет видеть, что гривна достигает значительного укрепления, регулятор изменит официальный курс. Это наиболее вероятный вариант в этой ситуации.
Гривна будет давить на официальный курс, поэтому Нацбанк может изменить курс. Однако все будет зависеть от дальнейших действий ключевых игроков, то есть кредиторов, работников и других,
– добавляет эксперт.
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Пасха не за горами, поэтому курс будет падать
По мнению Антона Куринного, накануне Пасхи курс будет в пределах 37 – 38 гривен. Впрочем, Герман Марченко добавляет, что курс еще немного подешевеет к Пасхе.
Это произойдет из-за увеличения предложения наличных, поэтому с 10 по 16 апреля доллар может быть в коридоре от 36,6 – 37,2 гривны,
– говорит Марченко.
- Интересно, что по состоянию на 5 апреля доллар в банках, по данным "Минфина", можно продать в среднем за 36,90 гривны (-40 копеек против 4 апреля), а купить за 37,50 гривны (-40 копеек).
- Доллар в обменниках в среднем покупают за 36,91 гривны (-12 копеек), а продают – за 37,33 гривны (-16 копеек), по данным finance.ua.
- На черном же рынке покупка в среднем на уровне 37,12 гривны (-11 копеек), а продажа – 37,30 гривны (-15 копеек).