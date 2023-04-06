Доллар обвалился: упадет ли наличный курс ниже официального 36,6 и почему это происходит

Спад цены американской валюты и незначительные колебания на рынке наблюдаются в течение февраля и марта. Впрочем за последние 1,5 недели наличный курс доллара еще подешевел на целую гривну. Что происходит с курсом и до какой отметки он может еще опуститься, читайте в материале.

В комментарии 24 Каналу, Антон Куринный, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, отмечает, что курс доллара на наличном рынке не может опуститься ниже курса от НБУ – 36,6 гривны за доллар.

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Напоминаем, что всего за две недели курс американской валюты опустился аж на гривну. Теперь в банках и обменниках курс практически на уровне официального.

Почему доллар так резко упал

Как рассказывал неоднократно Олег Гетман, экономист и специалист Экономической экспертной платформы, наличные операции в целом – это лишь 10% от безналичных. А это на мало что влияет. В то же время 90% операций по-прежнему будут проходить по официальному курсу.

Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Что касается наличного доллара, то на него начали влиять факторы, как несколько месяцев назад Нацбанк разрешил по курсу переводить и класть доллары на депозит. Соответственно, курс по 36,6 гривны был доступен для обмена. Далее граждане, которые положили эти доллары на 3-месячный депозит, начали их снимать. А это первое направление, по которому доллары "пошли на рынок".

Кроме того, подписан Меморандум об экономической и финансовой политике с МВФ, поэтому украинские золотовалютные резервы пополняются. А это улучшает настроения инвесторов и населения.

По мнению Антона Куринного среди причин, почему курс продолжает дешеветь, есть и начало аграрного сезона, снижение спроса из-за валютных депозитов и дефицит наличной гривны.

Антон Куринный Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Это связывают еще и с закрытием "онлайн-казино", влиявших на валютный рынок, и уменьшением теневого рынка на 25 – 35%, что также ослабило давление на валюту.

Впрочем, низкий курс может влиять на спрос на валютные 3-месячные депозиты. А это, в свою очередь, может привести к росту курса.

Однако этот фактор имеет временной "гэп" минимум месяц или два. Так что через 1 – 2 месяца должно начаться давление на валюту, ведь уменьшится предложение, но мы не знаем, не будет ли заинтересованности раньше того времени. Возможно, другие факторы не дадут ослабнуть гривне, поэтому депозиты и отложат до лучших времен,

– добавляет собеседник.

Кроме того, по словам банкира Германа Марченко, среди причин укрепления гривны по отношению к доллару есть и сугубо экономические, так и ситуативные:

Увеличение финансовой помощи от стран-партнеров, которая укрепляет фундамент экономики Украины.

Государственные банки, на курс которых ориентируется весь рынок, устанавливают курс, шаг за шагом приближающийся к официальному 36,57 гривны.

Завершение срока 3-месячных конвертационных депозитов: часть граждан, которая воспользовалась возможностью приобрести безналичную валюту по курсу на 10 – 12% выше официального с последующим размещением на депозитах, воспользовалась случаем и конвертировала их в гривну. Соответственно отсюда излишек наличных денег в обменных пунктах.

Кроме того, приближение Пасхи побуждает людей чаще обменивать валюту, чем ее покупать.

Возобновление деловой активности: после стабилизации в энергетике оживление наблюдается почти во всех сферах экономики, что влияет на статус гривны, является дополнительным источником для ее укрепления.

А еще необходимость продавать валюту аграриями для проведения посевной кампании.

Ниже 36,6: может ли упасть доллар еще больше

В целом нижняя граница наличного курса не может быть ниже курса НБУ, то есть 36,6 гривны. По словам Куринного, банки будут заинтересованы в покупке наличной валюты с последующей продажей ее на межбанковском рынке, если действующий коридор останется устойчивым.

В то же время Марченко предполагает, что на время курс все-таки может опуститься ниже официального и Нацбанк будет откупать валюту в свои резервы.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного

Общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) При стабильных условиях, сложившихся в экономике за последние 4 – 5 месяцев, официальный курс может быть пересмотрен. В то же время мы до сих пор живем с "тремя курсами", и путь на сближение официального, банковского и розничного курсов неизбежен и закономерен. Правда, процесс унификации курсов не произойдет внезапно, он может длиться еще достаточно долго.

, что пока идет война, к ситуации на рынке стоит отнестись с определенными предосторожностями. Поэтому в перспективе 1 – 1,5 месяца курс доллара может опуститься ниже 37 гривен.

Олег Гетман добавляет, что если Национальный банк будет видеть, что гривна достигает значительного укрепления, регулятор изменит официальный курс. Это наиболее вероятный вариант в этой ситуации.

Гривна будет давить на официальный курс, поэтому Нацбанк может изменить курс. Однако все будет зависеть от дальнейших действий ключевых игроков, то есть кредиторов, работников и других,

– добавляет эксперт.

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Пасха не за горами, поэтому курс будет падать

По мнению Антона Куринного, накануне Пасхи курс будет в пределах 37 – 38 гривен. Впрочем, Герман Марченко добавляет, что курс еще немного подешевеет к Пасхе.

Это произойдет из-за увеличения предложения наличных, поэтому с 10 по 16 апреля доллар может быть в коридоре от 36,6 – 37,2 гривны,

– говорит Марченко.