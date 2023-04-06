Доллар обвалился: упадет ли наличный курс ниже официального 36,6 и почему это происходит

6 апреля 2023, 14:00
Читати новину українською

Спад цены американской валюты и незначительные колебания на рынке наблюдаются в течение февраля и марта. Впрочем за последние 1,5 недели наличный курс доллара еще подешевел на целую гривну. Что происходит с курсом и до какой отметки он может еще опуститься, читайте в материале.

В комментарии 24 Каналу, Антон Куринный, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, отмечает, что курс доллара на наличном рынке не может опуститься ниже курса от НБУ – 36,6 гривны за доллар.

Читайте также Цены на продукты вырастут, а горючее подешевеет: что больше всего будет удивлять украинцев в апреле

Напоминаем, что всего за две недели курс американской валюты опустился аж на гривну. Теперь в банках и обменниках курс практически на уровне официального.

Почему доллар так резко упал

Как рассказывал неоднократно Олег Гетман, экономист и специалист Экономической экспертной платформы, наличные операции в целом – это лишь 10% от безналичных. А это на мало что влияет. В то же время 90% операций по-прежнему будут проходить по официальному курсу.

 

Олег Гетман

Экономист и специалист Экономической экспертной платформы

Что касается наличного доллара, то на него начали влиять факторы, как несколько месяцев назад Нацбанк разрешил по курсу переводить и класть доллары на депозит. Соответственно, курс по 36,6 гривны был доступен для обмена. Далее граждане, которые положили эти доллары на 3-месячный депозит, начали их снимать. А это первое направление, по которому доллары "пошли на рынок".

Кроме того, подписан Меморандум об экономической и финансовой политике с МВФ, поэтому украинские золотовалютные резервы пополняются. А это улучшает настроения инвесторов и населения.

По мнению Антона Куринного среди причин, почему курс продолжает дешеветь, есть и начало аграрного сезона, снижение спроса из-за валютных депозитов и дефицит наличной гривны.

 

Антон Куринный

Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка

Это связывают еще и с закрытием "онлайн-казино", влиявших на валютный рынок, и уменьшением теневого рынка на 25 – 35%, что также ослабило давление на валюту.

Впрочем, низкий курс может влиять на спрос на валютные 3-месячные депозиты. А это, в свою очередь, может привести к росту курса.

Однако этот фактор имеет временной "гэп" минимум месяц или два. Так что через 1 – 2 месяца должно начаться давление на валюту, ведь уменьшится предложение, но мы не знаем, не будет ли заинтересованности раньше того времени. Возможно, другие факторы не дадут ослабнуть гривне, поэтому депозиты и отложат до лучших времен,
– добавляет собеседник.

Кроме того, по словам банкира Германа Марченко, среди причин укрепления гривны по отношению к доллару есть и сугубо экономические, так и ситуативные:

  • Увеличение финансовой помощи от стран-партнеров, которая укрепляет фундамент экономики Украины.
  • Государственные банки, на курс которых ориентируется весь рынок, устанавливают курс, шаг за шагом приближающийся к официальному 36,57 гривны.
  • Завершение срока 3-месячных конвертационных депозитов: часть граждан, которая воспользовалась возможностью приобрести безналичную валюту по курсу на 10 – 12% выше официального с последующим размещением на депозитах, воспользовалась случаем и конвертировала их в гривну. Соответственно отсюда излишек наличных денег в обменных пунктах.
  • Кроме того, приближение Пасхи побуждает людей чаще обменивать валюту, чем ее покупать.
  • Возобновление деловой активности: после стабилизации в энергетике оживление наблюдается почти во всех сферах экономики, что влияет на статус гривны, является дополнительным источником для ее укрепления.
  • А еще необходимость продавать валюту аграриями для проведения посевной кампании.

Ниже 36,6: может ли упасть доллар еще больше

В целом нижняя граница наличного курса не может быть ниже курса НБУ, то есть 36,6 гривны. По словам Куринного, банки будут заинтересованы в покупке наличной валюты с последующей продажей ее на межбанковском рынке, если действующий коридор останется устойчивым.

В то же время Марченко предполагает, что на время курс все-таки может опуститься ниже официального и Нацбанк будет откупать валюту в свои резервы.

 

Герман Марченко

Директор департамента казначейства Акционерного
Общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK)

При стабильных условиях, сложившихся в экономике за последние 4 – 5 месяцев, официальный курс может быть пересмотрен. В то же время мы до сих пор живем с "тремя курсами", и путь на сближение официального, банковского и розничного курсов неизбежен и закономерен. Правда, процесс унификации курсов не произойдет внезапно, он может длиться еще достаточно долго.
Обратите внимание, что пока идет война, к ситуации на рынке стоит отнестись с определенными предосторожностями. Поэтому в перспективе 1 – 1,5 месяца курс доллара может опуститься ниже 37 гривен.

Олег Гетман добавляет, что если Национальный банк будет видеть, что гривна достигает значительного укрепления, регулятор изменит официальный курс. Это наиболее вероятный вариант в этой ситуации.

Гривна будет давить на официальный курс, поэтому Нацбанк может изменить курс. Однако все будет зависеть от дальнейших действий ключевых игроков, то есть кредиторов, работников и других,
– добавляет эксперт.

Интересно Это почти чудо во время войны, – Фурса сказал, что удержало макрофинансовую стабильность Украины

Пасха не за горами, поэтому курс будет падать

По мнению Антона Куринного, накануне Пасхи курс будет в пределах 37 – 38 гривен. Впрочем, Герман Марченко добавляет, что курс еще немного подешевеет к Пасхе.

Это произойдет из-за увеличения предложения наличных, поэтому с 10 по 16 апреля доллар может быть в коридоре от 36,6 – 37,2 гривны,
– говорит Марченко.

  • Интересно, что по состоянию на 5 апреля доллар в банках, по данным "Минфина", можно продать в среднем за 36,90 гривны (-40 копеек против 4 апреля), а купить за 37,50 гривны (-40 копеек).
  • Доллар в обменниках в среднем покупают за 36,91 гривны (-12 копеек), а продают – за 37,33 гривны (-16 копеек), по данным finance.ua.
  • На черном же рынке покупка в среднем на уровне 37,12 гривны (-11 копеек), а продажа – 37,30 гривны (-15 копеек).

Автор: Валерія Городинська