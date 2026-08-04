Топливо по цене около 100 гривен, доллар от 45 и новый рост цен: что ждет украинцев в августе

В августе украинцев ждут сразу несколько ощутимых изменений, которые отразятся на кошельке: цена на дизельное топливо может приблизиться к психологической отметке в 100 гривен за литр, а молоко, хлеб и крупы – подорожать.

Давление на гривну сохранится, однако резких скачков курса доллара не прогнозируется. В некоторых сегментах рынка недвижимости возможно оживление.

24 Канал собрал прогнозы экспертов относительно цен на топливо, продукты, недвижимость и курса доллара на август.

Курс доллара в августе

В августе на динамику курса доллар-гривна будут влиять несколько разнонаправленных факторов. Как рассказал в комментарии 24 Канала директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицин, в течение месяца гривна будет оставаться под умеренным давлением, однако благодаря стабилизационным мерам Национального банка Украины чрезмерных колебаний курса по отношению к доллару, вероятно, удастся избежать. Динамика пары с евро может быть несколько изменчивой, поскольку будет в большей степени зависеть от внешних факторов.

Одним из факторов, которые будут влиять на курс доллара к гривне в августе, является экспорт. Обычно активизация уборочной кампании увеличивала предложение валюты на рынке из-за роста экспортных поступлений. Однако в этом году они могут сократиться из-за блокады Россией морских портов в Черном море.

Александр Печерицин отмечает, что закрытие морских маршрутов не означает полного прекращения экспорта, ведь существует налаженная альтернативная логистика по суше и по рекам. Но вывезти по ним столько же агропродукции, сколько по морю, невозможно.

В то же время, даже несмотря на меньшие физические объемы экспорта, валютные поступления будут выше, поскольку мировые цены на агропродукцию выросли до 2 – 3-летних максимумов.

По словам эксперта, фактор импорта будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если ситуация в регионе стабилизируется и цены на топливо упадут, в Украине не ожидают существенного роста объемов импорта. Однако если цены останутся высокими, стоимость импорта вырастет и будет оказывать дополнительное давление на валютный рынок.

Александр Печерицин Директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банк Курс гривна-доллар может находиться ближе к своему временному пределу в 45,50 из-за роста дефицита валюты на рынке. При этом потенциал дальнейшего роста курса будет ограничиваться соответствующими действиями НБУ по стабилизации рынка посредством валютных интервенций.

По оценке эксперта, способность Нацбанка избегать чрезмерных колебаний курса доллара к гривне остается стабильно высокой. Этому способствуют значительный объем международных резервов, который на начало июля составлял 51,3 миллиарда долларов США, а также дальнейшие поступления внешней помощи.

Что касается возможной динамики курса гривны к евро в августе, Александр Печерицин отмечает, что, учитывая геополитические вызовы, колебания могут быть более значительными. Однако, учитывая прогноз действий регуляторов США и еврозоны, эксперт не ожидает сильных и длительных изменений курса в ближайшее время, если ситуация в мире стабилизируется.

По состоянию на 4 августа официальный курс доллара от НБУ составляет 44,78 гривны, а евро – 51,64 гривны. По данным 24 Канала, по состоянию на 13:00 покупка доллара в банках осуществлялась в среднем по 44,55 гривны (+3 копейки за сутки), а продажа – по 45,06 гривны (+3 копейки).

Покупка евро обходится по 51,24 гривны (+5 копеек), а продажа – по 51,93 гривны (+3 копейки).

Что будет с ценами на топливо

Рост цен на топливо, начавшийся в июле из-за новой фазы обострения ситуации на Ближнем Востоке, продолжится и в августе. Из-за атак России Украина лишилась нефтеперерабатывающих мощностей, поэтому вынуждена импортировать топливо из-за рубежа по ценам, которые меняются под влиянием войны между США и Ираном.

Стоимость топлива для украинцев будет расти и в августе и может приблизиться к отметке 100 гривен за литр. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин.

По его словам, в конце июля давление на цены усилила целая серия факторов:

затруднения с логистикой из-за низкого уровня воды в Дунае и ударов России по портам и судам в Черном море;

выход нефтеперерабатывающего завода Orlen, откуда поставляется топливо в Украину, на плановый ремонт;

значительная разница между оптовыми и розничными ценами на дизельное топливо подтолкнула аграриев к скупке топлива на заправках, что привело к локальному дефициту.

По прогнозу Дмитрия Леушкина, в первую полную неделю августа цены на заправках могут дополнительно вырасти примерно на 5 гривен. Вместе с подорожанием предыдущих дней это будет означать приближение стоимости дизельного топлива в рознице к 100 гривен. Дальнейшее движение цен будет зависеть от политики правительства. Эксперт выразил сомнение, что власти позволят быстро преодолеть психологическую отметку в 100 гривен за литр топлива.

Дмитрий Леушкин Эксперт топливного рынка, основатель группы компаний Prime Встанет политический вопрос: как поступит наш новый премьер Корецкий с ценой, когда она превысит 100 гривен. Я считаю, что правительство что-то предпримет. Либо введет какой-то "супертопливный" кэшбэк, либо, возможно, снизит налоги, как это делают другие страны. Хотя мы, как страна, находящаяся в состоянии войны, пока не можем позволить себе снижать налоги.

Как отметил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, по состоянию на 3 августа оптовые цены на дизельное топливо находятся в районе отметки 100 гривен за литр, тогда как средняя розничная цена ниже и составляет 92,60 гривны.

Эксперт делает вывод, что, учитывая этот дисбаланс, перевозчики и промышленные потребители будут стараться заправляться на АЗС, а этот спрос будет дополнительно давить на цены.

По данным Консалтинговой группы А-95, которые публикует "Минфин", наибольшие темпы подорожания демонстрирует дизельное топливо, тогда как стоимость бензина на заправках растет медленнее. По состоянию на 4 августа в Украине зафиксированы следующие средние цены на топливо:

бензин А-95 премиум – 84,28 гривны за литр (без изменений по сравнению с 3 августа);

(без изменений по сравнению с 3 августа); бензин А-95 – 81,25 гривны за литр (без изменений);

(без изменений); бензин А-92 – 77,89 гривны за литр (+8 копеек);

(+8 копеек); дизельное топливо – 92,84 гривны за литр (+25 копеек);

(+25 копеек); автогаз – 43,66 гривны за литр (+4 копейки).

Отметим, что речь идет о средневзвешенных ценах по областям и операторам. Поэтому в премиальных сетях и дискаунтерах они могут отличаться на несколько гривен.

Рынок недвижимости в августе

Динамика на рынке недвижимости в Украине значительно варьируется в зависимости от региона. Эксперт в сфере недвижимости Ирина Луханина не ожидает в августе скачка цен на жилую недвижимость в Киеве. Своими прогнозами на месяц она поделилась в комментарии 24 Канала.

По оценке риелтора, постепенное повышение цен возможно на первичном рынке, поскольку застройщики пересматривают их по мере готовности объектов, удорожания строительных материалов и работ, а также изменения курса валют. Часть спроса на этом рынке поддерживает государственная ипотечная программа "еОселя".

В то же время на вторичном рынке возможность повышения цен ограничена настроениями покупателей. По наблюдениям эксперта, если квартиру пытаются продать дороже, чем за нее готовы заплатить, она дольше будет оставаться в рекламе.

Ирина Луханина Риэлтор, аналитик рынка В августе я не ожидаю каких-либо резких изменений: в одном сегменте цены могут немного вырасти, в другом – остаться на нынешнем уровне. Причем сегодня очень важно различать цену предложения и цену продажи. Продавец может в любой момент добавить к объявлению пять или десять тысяч долларов, но от этого квартира еще не стала дороже.

Ирина Луханина отмечает, что различные сегменты рынка недвижимости Киева демонстрируют разную динамику: пока одни растут в цене, другие снижаются. Например, в июле медианные цены на квартиры на вторичном рынке составляли:

однокомнатные – около 70 тысяч долларов;

двухкомнатные – 105 тысяч долларов (несколько снизились в цене за последний месяц);

трехкомнатные – 155 тысяч долларов.

На первичном рынке риелтор наблюдала иную ситуацию. Медианная стартовая цена квадратного метра в июле была примерно на 7% выше, чем месяцем ранее, и составляла около 62,9 тысячи гривен.

В целом же спрос на квартиры в Киеве есть, но о резком оживлении или падении на рынке речи не идет.

Я бы очень осторожно трактовала статистический рост цен как подорожание всего рынка. На вторичном рынке цена в объявлении и цена реальной сделки сегодня нередко довольно существенно отличаются,

– подчеркивает эксперт.

Рынок аренды в августе традиционно становится более активным ввиду сезонных особенностей. На цены влияет не только фактор расположения и состояния квартиры, но и энергетическая независимость дома. По мнению Ирины Луханиной, ближе к осени разница в стоимости аренды жилья в автономных и неавтономных многоэтажках станет более заметной.

Как изменятся цены на продукты

Возможные колебания цен на продукты питания в августе в комментариях 24 Канала спрогнозировали эксперты Института аграрной экономики.

Как отметил ученый Иван Свиноус, в последний месяц лета можно ожидать умеренного повышения цен на молоко и молочные продукты.

По словам эксперта, с начала 2026 года положение сельскохозяйственных предприятий остается сложным ввиду ряда факторов:

закупочные цены приблизились к себестоимости производства во многих хозяйствах из-за опережающего роста стоимости кормов, энергоресурсов, топлива и оплаты труда;

торговые сети дольше рассчитываются с поставщиками и перекладывают часть финансовых рисков ритейла на производителей и переработчиков;

сезонное сокращение использования зеленых кормов в конце лета, что приводит к росту затрат на содержание поголовья коров.

По прогнозу Ивана Свиноуса, в августе ожидается некоторое повышение закупочных цен на молоко, поступающее от сельскохозяйственных предприятий на переработку. В зависимости от сорта оно может составить 0,9 – 1,4%.

Цены будут поддерживаться сокращением предложения качественного молочного сырья и спросом на отдельные виды украинской молочной продукции за рубежом. Основными же рисками для ценовой стабильности станут неопределенность в отношении условий экспорта в ЕС и сезонное ослабление внутреннего спроса.

На потребительском рынке также возможен рост цен.

Иван Свиноус Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики В августе 2026 года пастеризованное молоко жирностью 2,6% может стоить 76,71 гривны за килограмм (+0,9%), сметана жирностью 20% – 210 гривен за килограмм (+2,4%), масло "Селянское" жирностью 72,5% – около 673,5 гривны за килограмм.

Ученый отмечает, что закупочные цены на молоко второго сорта в частных хозяйствах могут снизиться до 9,16 гривны за килограмм, или на 1,1% по сравнению с июнем. Среди причин:

несоответствие части молока современным требованиям перерабатывающей промышленности;

сложность обеспечения надлежащего охлаждения сырья;

высокие затраты на сбор и транспортировку небольших партий молока.

Как рассказала в комментарии 24 Канала научный сотрудник Инна Сало, стоимость овощей и фруктов для потребителей в августе, по прогнозам, будет снижаться.

В июле в Украине подешевели салатные овощи и ингредиенты борщевого набора. Наиболее существенное падение цен зафиксировано на молодую свеклу, картофель, морковь и огурцы. По данным, приведенным экспертом, по состоянию на 28 июля средние цены по сравнению с июньскими были следующими:

молодая капуста – 28,30 гривны за килограмм (-7,1%);

молодая морковь – 34,25 гривны за килограмм (-34,6%) ;

; лук репчатый молодой – 34,5 гривны за килограмм (-16,9%);

молодая свекла – 14,56 гривны за килограмм (-48,6%) ;

; молодой картофель – 19,38 гривны за килограмм (-47 %) ;

; огурцы колючие – 22,50 гривны за килограмм (-26,2%);

огурцы "Эстафета" – 82,50 гривны за килограмм (-17,4%);

огурцы короткоплодные – 25,90 гривны за килограмм (-39,9%) ;

; помидоры розовые – 85,46 гривны за килограмм (-25,7 %);

помидоры "сливки" – 111,55 гривны за килограмм (-12,6%);

помидоры красные – 99,80 гривны за килограмм (-22,3%);

молодой чеснок – 166,99 гривны за килограмм (-14,1%).

Однако рост цен наблюдался на огурцы гладкие – до 69 гривен за килограмм (+9,6%) и перец болгарский желтый – до 206,47 гривны за килограмм (+26,9%). Также на 37,9% подорожали выращенные в Украине яблоки – до 64,99 гривны за килограмм.

В то же время снизились цены на импортные фрукты: лимоны подешевели на 15,5% (до 141,05 гривны за килограмм), виноград – на 5,9% (до 324 гривен за килограмм), мандарины – на 2,8% (до 84,45 гривны за килограмм), бананы – на 11,5% (до 61,30 гривны за килограмм). Однако на 6,3% подорожали апельсины – до 71,83 гривны за килограмм.

Эксперт прогнозирует, что в августе следует ожидать дальнейшего снижения цен благодаря постепенному сезонному расширению предложения.

Инна Сало Доктор наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики В августе ожидается снижение цен по сравнению с нынешними на овощи борщевого набора – до 15%; на фрукты, с расширением объемов продаж косточковых, появлением ранних сортов яблок – до 10%. Цены на салатные овощи в августе 2026 года, вероятно, снизятся на 15 – 20% по сравнению с нынешними ценами.

По итогам июля в продуктовых супермаркетах на 1,8 – 11,4% снизились цены почти на все виды мяса, кроме говяжьих и свиных ребер, а также соленого сала. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала научный сотрудник Наталья Копитец.

Например, средние цены на говядину для гуляша в магазинах снизились на 4% – до 416,95 гривны за килограмм, однако ребра подорожали на 1% – до 282,80 гривны за килограмм.

Свиная грудинка, лопатка, шейка и подчеревина подешевели на 2,5 – 7% и стоят от 202,27 гривны до 314,23 гривны за килограмм. Однако ребра подорожали на 2,9% и стоили 231,47 гривны за килограмм.

По сравнению с июнем почти не изменились цены на домашнее сало – 266,5 гривны за килограмм. Однако соленое сало подорожало на 2% – до 225,72 гривны за килограмм. Ситуация с ценами обусловлена снижением спроса летом и условиями хранения: его нужно больше подсаливать и хранить в холодильниках.

В июле по сравнению с предыдущим месяцем для потребителей подешевела курица:

филе подешевело на 11,4% – до 197,67 гривны за килограмм;

голени подешевели на 7,5% – до 97 гривен за килограмм;

цены на бедра снизились на 3,2% – до 137,33 гривны за килограмм;

тушка подешевела на 1,8% и стоила 108,50 гривны за килограмм.

Наталья Копитец Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики В августе 2026 года вследствие снижения спроса со стороны конечных потребителей и достаточного предложения продукции цены в продуктовых супермаркетах на основные виды мяса – говядину, свинину и курятину – останутся на нынешнем уровне.

Стоимость хлебобулочных изделий для украинцев растет на протяжении 2026 года, однако в последнее время темпы подорожания несколько замедлились. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала научный сотрудник Светлана Черемисина.

Эксперт не видит предпосылок для снижения цен на хлеб в магазинах в ближайшее время. Новый урожай пшеницы не означает автоматического удешевления хлебобулочных изделий, поскольку доля стоимости зерна в их розничной цене составляет около 20 – 25%. Конечную же цену формируют в основном затраты на:

переработку;

электроэнергию и газ;

логистику;

упаковочные материалы;

оплату труда;

торговые наценки.

Поэтому, несмотря на стабилизацию цен на зерно, хлеб в основном продолжает дорожать, хотя и медленнее. Эксперт отмечает, что влияние нового урожая на себестоимость продукции проявляется с задержкой в несколько месяцев, поскольку большинство предприятий в настоящее время работает на запасах муки прошлого года.

В августе Светлана Черемисина ожидает умеренного роста цен на основные виды хлеба, если не вмешаются форс-мажорные обстоятельства, такие как резкие изменения на энергетическом рынке, существенное подорожание зерна и т. п.

Светлана Черемисина Доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Пшеничный хлеб из муки высшего сорта подорожает еще на 2 – 3% и будет стоить 66 – 67 гривен за килограмм. Цена пшеничного хлеба из муки первого сорта может вырасти до 57 гривен за килограмм (+3 – 5%), ржаного хлеба – до 57 – 58 гривен за килограмм (+2 – 3%), а батона – до 34,5 гривны за 500 граммов (+2 – 3%).

В Украине в этом году дорожает большинство видов круп. Наиболее существенный рост с начала года продемонстрировали цены на гречку, которая подорожала в среднем до 76,67 гривны за килограмм (на 70,8% больше, чем в начале года). Также значительно подорожало пшено – до 57,90 гривны за килограмм (+72,5%).

Менее стремительно растет цена на ячменную и пшеничную крупы (на 9 – 10%). Незначительное повышение показали также манная крупа и рис.

В июле гречневая группа несколько подешевела, однако, по мнению Светланы Черемисиной, это не дает оснований ожидать дальнейшего устойчивого снижения цены в будущем.

В августе 2026 года большинство круп будет и дальше дорожать. Наибольший рост, вероятно, сохранится в сегменте гречневой крупы, цена которой может вырасти на 3 – 5% и достичь 80–83 гривен за килограмм. Пшено также может подорожать еще на 3 – 5% – до 60 – 63 гривен за килограмм,

– прогнозирует эксперт.

Рост до 5% можно ожидать для риса, манной, ячной и пшеничной круп.