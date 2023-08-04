Доллар будет стремиться к нижней границе: что больше всего влияет на курс валют

На курс валют в настоящее время влияет множество факторов не только экономических, но и военных. Именно поэтому в будущем ситуация несколько непредсказуема.

От чего зависит курс валют

По мнению Тараса Лесового, которое он высказал для 24 Канала, снижение учетной ставки НБУ на 3 процентных показателя могло повлечь колебания на рынке. Однако будущий экспорт зерна может стать плацдармом для любых существенных изменений.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Все же большие надежды возлагаются на европейские "Коридоры солидарности" с экспортным потенциалом около 4 миллионов тонн в месяц. Но пока не решено, когда они заработают. Поэтому чем дольше будет продолжаться состояние неопределенности, тем больше оно будет давить на наличный курс. Поэтому думаю, что НБУ будет прилагать усилия именно на сдерживание панических и ажиотажных проявлений и для предотвращения возможных негативных последствий сокращения экспорта.

До июня Украина экспортировала около 49 миллионов тонн зерновых и зернобобовых с прибылью более чем в 20 миллиардов долларов.

Также другие факторы, влияющие на наличный курс, остались имеющими влияние и в дальнейшем. К ним относятся экономические и военные условия.

Экономические факторы – это, прежде всего, системность получаемой макрофинансовой помощи (следует вспомнить очередной транш ЕС в размере 1,5 миллиарда евро и 1,25 миллиарда долларов грантовых средств от США), развитие украинской экономики и в частности малого и среднего бизнеса через государственную программу льготного кредитования "5–7–9",

– рассказал он.

Успехи нашей армии на фронте напрямую влияют на настроения общества. Поэтому повышенные ожидания, обусловленные слухами о "наступлении", могут положительно повлиять на рынок.

Прогноз курса валют на следующую неделю

С 7 по 13 августа будет сохраняться период "затишья" считает Тарас Лесовой.

Так, коридор валютных колебаний составит 37 – 37,5 гривны за доллар и 40,7 – 42 гривен за евро. Фактически ситуация будет очень напоминать июльскую: курс доллара будет стремиться к нижней границе, а курс евро будет зависеть от колебаний пары доллар/евро на международных торгах,

– спрогнозировал банкир.

Также на рынке будут наблюдаться:

амплитуда текущих колебаний не превысит 0,3 гривны;

спрэд останется в диапазоне 0,15 – 0,25 гривны;

сохранится баланс между спросом и предложением наличными.

Что с курсом валют 4 августа

На рынке валют в течение суток наблюдались неоднозначные настроения. Например, евро в банках упал на 5 – 10 копеек. В то же время покупка евро в обменниках поднялась на 13 копеек, а продажа доллара на 14 копеек.

Курс доллара:

В банках: покупка – 36,9 гривны; продажа – 37,5 гривны;

покупка – 36,9 гривны; продажа – 37,5 гривны; В обменниках: покупка – 37,1 гривны; продажа – 37,55 гривны;

покупка – 37,1 гривны; продажа – 37,55 гривны; На черном рынке: покупка – 37,3 гривны; продажа – 37,5 гривны.

Курс евро: