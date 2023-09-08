Продуктивный август: в НБУ объяснили почему курс доллара вырос

Из-за сезонных факторов курс гривны несколько просел перед долларом. Однако решение регулятора разрешить покупку валюты онлайн значительно изменило ситуацию.

Почему курс доллара вырос

В НБУ объяснили, что главными факторами для ослабления курса доллара были:

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возврат сезонного фактора – повышение спроса на иностранную валюту;

ситуативный рост спроса на наличную валюту из-за аннулирования лицензии одному крупному игроку на рынке обмена валюты за систематические нарушения.

В то же время, в конце месяца спред снова начал сужаться, в частности благодаря разрешению НБУ на продажу валюты онлайн, а курсовые ожидания остаются устойчивыми.

– говорится в сообщении регулятора.

Курс доллара 7 сентября

За август курс продажи наличного доллара вырос на 1,4% – до 37,8 гривны.

За сутки курс доллара несколько возрос ввиду предыдущего его спада. В среднем подорожание составило от 3 до 15 копеек. Однако в обменниках покупка упала на 18 копеек.