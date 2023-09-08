Продуктивный август: в НБУ объяснили почему курс доллара вырос
8 сентября 2023, 11:11Читати новину українською
Источник:НБУ
Из-за сезонных факторов курс гривны несколько просел перед долларом. Однако решение регулятора разрешить покупку валюты онлайн значительно изменило ситуацию.
Почему курс доллара вырос
В НБУ объяснили, что главными факторами для ослабления курса доллара были:
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- возврат сезонного фактора – повышение спроса на иностранную валюту;
- ситуативный рост спроса на наличную валюту из-за аннулирования лицензии одному крупному игроку на рынке обмена валюты за систематические нарушения.
В то же время, в конце месяца спред снова начал сужаться, в частности благодаря разрешению НБУ на продажу валюты онлайн, а курсовые ожидания остаются устойчивыми.
– говорится в сообщении регулятора.
Курс доллара 7 сентября
За сутки курс доллара несколько возрос ввиду предыдущего его спада. В среднем подорожание составило от 3 до 15 копеек. Однако в обменниках покупка упала на 18 копеек.
- В банках: покупка – 37,3 гривны, продажа – 38 гривен;
- В обменниках: покупка – 37,45 гривны, продажа – 38,05 гривны;
- На черном рынке: покупка – 37,8 гривны, продажа – 38 гривен.