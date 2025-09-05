Валюты падают: что с ценами на доллар и евро в банках
- По состоянию на 5 сентября, курс доллара в банках: покупка по 41,10 гривны, продажа по 41,60 гривны, а курс евро: покупка по 47,90 гривны, продажа по 48,60 гривны.
- Прогнозируется, что курс доллара останется стабильным, тогда как курс евро будет зависеть от глобальных процессов, с ожидаемым соотношением 1 евро к 1,15 – 1,2 доллара.
Курс доллара в банках несущественно изменился, а евро как подешевел, так и подорожал при покупке и продаже. На черном рынке обе валюты потеряли цену, но несущественно.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 5 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 4 сентября) и продажа по 41,60 гривны (-5 копеек).
Смотрите также Топ регионов: стало известно, где в Украине самые высокие зарплаты
- Покупка евро проходит по 47,90 гривны (-5 копеек), продажа – по 48,60 гривны (+8 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,40 гривны (-3 копейки), а продать по 41,40 гривны (без изменений).
- Покупка евро по 48,21 гривны (-5 копеек), а продажа по 48,35 гривны (-5 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,10 гривны, а продают по 41,45 гривны.
- Евро покупают по 47,69 гривны, а продают по 48,50 гривны.
Какой курс валют будет?
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на рынке будет продолжаться достаточно положительная и успокаивающая тенденция. Курс американского доллара сохранится на прежних позициях.
Зато курс евро будет зависеть от мировых процессов, а соотношение будет на уровне 1 евро к 1,15 – 1,2 доллара.
По-прежнему, на рынок будет влиять стратегия НБУ, которая является достаточно эффективной и обоснованной: баланс спроса и предложения, ведущие к незначительным текущим курсовым изменениям, как в сторону подорожания,
– рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.
Кроме того, Нацбанк продолжит активно регулировать рынок, предотвращая кризисные колебания, но без резких вмешательств.
Заметьте! На межбанке курс будет на уровне 41,40 гривны – 41,80 гривны за доллар и 48 – 49 гривен за евро, а на наличном рынке 41,20 гривны – 41,60 гривны за доллар и 48 гривен – 49,50 гривны за евро.
Что известно о курсах валют за последнюю неделю?
- Официальный курс валют вчера, 4 сентября, немного вырос. Поэтому, доллар составлял 41,37 гривны, а евро – 48,20 гривны. Зато сегодня, 5 сентября, курсы установлены на таком уровне: доллар – 41,34 гривны, евро – 48,13 гривны.
- В течение этой недели наличный курс прогнозировался в диапазоне 41,60 – 42 гривен за валюту, а евро в диапазоне 48 – 49,5 гривны за евро.
- Зато на следующей неделе ожидается, что евро будет находиться на уровне 48 – 49,50 гривен за евро.