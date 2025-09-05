Курс долара в банках несуттєво змінився, а євро як подешевшало, так і подорожчало при купівлі та продажу. На чорному ринку обидві валюти втратили ціну, але несуттєво.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 5 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (без змін проти 4 вересня) та продаж по 41,60 гривні (-5 копійок).

Купівля євро проходить по 47,90 гривні (-5 копійок), продаж – по 48,60 гривні (+8 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,40 гривні (-3 копійки), а продати по 41,40 гривні (без змін).

(-3 копійки), а продати по (без змін). Купівля євро по 48,21 гривні (-5 копійок), а продаж по 48,35 гривні (-5 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Долари купують у середньому по: 41,10 гривні , а продають по 41,45 гривні .

, а продають по . Євро купують по 47,69 гривні, а продають по 48,50 гривні.

Який курс валют буде?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на ринку триватиме досить позитивна та заспокійлива тенденція. Курс американського долара збережеться на попередніх позиціях.

Натомість курс євро залежатиме від світових процесів, а співвідношення буде на рівні 1 євро до 1,15 – 1,2 долара.

Як і раніше, на ринок впливатиме стратегія НБУ, яка є досить ефективною та обґрунтованою: баланс попиту і пропозиції, що ведуть до незначних поточних курсових змін, як в бік здорожчання,

– розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Крім того, Нацбанк продовжить активно регулювати ринок, запобігаючи кризовим коливанням, але без різких втручань.

Зауважте! На міжбанку курс буде на рівні 41,40 гривні – 41,80 гривні за долар та 48 – 49 гривень за євро, а на готівковому ринку 41,20 гривні – 41,60 гривні за долар та 48 гривень – 49,50 гривні за євро.

