Где-то спад, а где-то рост: стоимость доллара и евро сегодня
- Доллар растет на валютном рынке, с ценой покупки в банках 41,20 гривны и продажи 41,80 гривны.
- Евро не претерпело значительных изменений, с покупкой в банках по 47,10 гривны и продажей по 47,79 гривны.
Доллар показывает рост на валютном рынке, в частности в банках. Однако больше всего валюта выросла именно на черном рынке. Ситуация с евро не такая однозначная, но валюта не существенно изменилась как в сторону роста, так и в сторону спада.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 10 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (+5 копеек против 6 июня) и продажа по 41,80 гривны (+5 копеек).
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- Покупка евро проходит по 47,10 гривны (-5 копеек), продажа – по 47,79 гривны (+4 копейки).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,51 гривне (+6 копеек), а продать по 41,50 гривны (+6 копеек).
- Покупка евро по 47,50 гривны (-1 копейка), а продажа по 47,70 гривны (+6 копеек).
Курс в обменниках
- По состоянию на 9 июня, доллары покупают в среднем по: 41,01 гривне (+6 копеек), а продают по 41,56 гривны (+23 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 47,35 гривны (+2 копейки), а продают по 47,75 гривны (-18 копеек).
Что было с долларом на прошлой неделе
Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что со 2 по 6 июня курс доллара на наличном рынке демонстрировал постепенное укрепление гривны. Это происходило на фоне снижения спроса на доллар среди населения и стабильной ситуации на валютном рынке:
Самые низкие значения за неделю наблюдались 5 и 6 июня – 41,38 гривны за доллар в середине дня, однако итоговый курс на конец недели составил 41,41 гривны за доллар
Поэтому, по словам Золотько, неделю прошлую завершился на минимальных уровнях 41,07 – 41,62 гривны за доллар. А по прогнозу на эту неделю, то курс валюты, вероятно, будет оставаться стабильным с незначительными колебаниями.