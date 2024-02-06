На фоне китайского нового года: что будет с долларом в течение этой недели

На прошлой неделе гривна укреплялась во всех сегментах валютного рынка. Такая же тенденция может продолжаться на валютном рынке и в дальнейшем.

Каким был доллар раньше

На прошлой неделе на межбанке курс доллара снизился на 40 копеек, например в пятницу сделки заключались по курсу – 37,49 гривны. Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что снижение котировок на валютном рынке вызвано:

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падением спроса на валюту со стороны импортеров;

фактором китайского нового года;

умеренным ростом предложения валюты со стороны агропроизводителей и ряда других компаний, которые нуждались в дополнительной гривневой ликвидности в переходную дату.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Укрепление гривны на ВРУ спровоцировало снижение курса доллара при покупке по безналичным каналам, что в свою очередь способствовало снижению стоимости доллара в наличном сегменте. Спрос на покупку валюты населением в начале февраля ожидаемо увеличился – 1 февраля, например, украинцы приобрели 40 миллионов долларов в приложениях банков и с размещением на депозите, что в 2,5 раза больше средних показателей предыдущей недели.

Из-за конкуренции между финучреждениями и низкие курсовые отметки на валютном рынке, гривна и в наличном сегменте рынка укреплялась: очевидно, рынок ожидал значительно большего эффекта от периода массовых выплат зарплат украинцам.

На прошлой неделе в ЕС приняли важное для Украины решение о предоставлении ей финансового пакета помощи на 3 года. По мнению Золотько, это окажет положительное влияние на всех участников валютного рынка.

По данным НБУ, опубликованным в конце прошлой недели, в январе украинцы установили очередной рекорд по разнице между купленной и проданной валютой. Но при этом следует заметить, что речь идет именно о разнице между двумя показателями – общий объем покупки валюты в январе был ниже декабрьских показателей,

– добавила она.

Это свидетельствует об общих настроениях украинцев в конце прошлого и в начале этого года. Население пытается сформировать сбережения и пытается минимизировать расходы.

Что будет с долларом на этой неделе

В конце прошлой недели наличный курс продажи доллара фактически сравнялся со стоимостью валюты при покупке по безналичным каналам. Это ограничивает пространство для дальнейшего снижения курса в наличном сегменте.

С другой стороны, период подготовки и празднования китайского нового года будет ограничивать спрос на валюту со стороны импортеров, поэтому вполне вероятно в безналичном сегменте еще возможно курсовое движение вниз, хотя более вероятным выглядит стабилизация курсовых отметок на нынешнем уровне,

– сказала Золотько.

Она спрогнозировала, что в течение этой недели курс продажи наличного доллара будет находиться в диапазоне 37,8 – 38,3 гривны.