Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов

В начале февраля отмечается укрепление курса гривны. О том, благодаря чему наблюдается такая тенденция и будет ли она прослеживаться в дальнейшем, рассказали эксперты.

Что прогнозируют эксперты

Эксперты склоняются к мнению, что в течение февраля не должно быть значительных колебаний курса и гривна будет оставаться в коридоре 37-39 гривен за доллар. Они также обращают внимание на усиление спроса на валюту в феврале и определяющую роль Нацбанка в ситуации с валютными колебаниями.

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С одной стороны, разблокировали границу польские фермеры – это усилит спрос со стороны импорта, а с другой стороны, за счет помощи международных партнеров наши валютные резервы увеличились на конец года, что позволяло регулятору действовать активнее,

– отметил дилер департамента глобальных рынков "ОТП Банка" Антон Куренной.

Антон Куринной также рассказал, что после новостей о выделении помощи от ЕС – возможен более оптимистичный сценарий для гривны.

Что повлияет на валютный рынок в феврале

Следует ожидать определенный баланс между спросом и предложением, что скажется на курсовых колебаниях. К тому же объем возможных интервенций, вероятно, не превысит 2,5-3 миллиарда долларов.

В то же время по мнению Тараса Лесового, начальника департамента казначейства "Глобус Банка", в феврале ситуация на валютном рынке будет зависеть от следующих факторов:

стратегии регулятора на валютном рынке;

объема и графика получения международной финпомощи: преимущественно речь идет о помощи от ЕС и США;

развития экспорта: окончательное решение проблемы с блокировкой границ и увеличение объемов экспорта;

экономического развития страны;

ситуации на фронте;

общественных настроений и внутренней ситуации в стране.

Что происходило на валютном рынке в январе

Согласно расчетам, ежемесячно Украина нуждается в 3 миллиардах долларов внешней финансовой помощи.

В прошлом месяце на валютном рынке Украины не было заметного роста спроса на валюту. Это и позволило регулятору отвести гривну от отметки 38 гривен за доллар.

Однако, по-прежнему, на межбанке спрос со стороны импортеров преобладает над предложением продажи валюты экспортерами. А значит, без интервенций Нацбанка не обошлось. А Нацбанк в дальнейшем остается главным продавцом валюты на межбанке.

Валютные интервенции НБУ в январе 2024 года составили 2,53 миллиарда долларов. Последние дни предложение валюты существенно опережало спрос. Компании активно заводили валюту для выплат налогов. НБУ выкупал излишки предложения валюты на межбанке на сумму 16 миллионов долларов,

– рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, 2 февраля утром гривна существенно укрепилась до 37,38 гривны за доллар в ожидании европейской помощи в рамках Ukraine Facility. А первый транш из 50 миллиардов евро ожидается уже в марте 2024 в размере 4,5 миллиарда евро.