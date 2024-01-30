Доллар на рынке валют: подорожала ли валюта снова

За сутки стоимость американской валюты немного выросла в банках и в обменниках. На черном рынке все осталось почти без изменений.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 30 января по данным "Минфина" покупка наличного доллара составляет в среднем 37,80 гривны (+10 копеек против 29 января), а продажа – 38,35 гривны (+3 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 41,10 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем по 41,85 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38 гривен (без изменений), а продажа – 38,45 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(без изменений), а продажа – (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,45 гривны (без изменений), а продажа – 41,90 гривны (+3 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,25 гривны (без изменений), а продажа – 38,33 гривны (-2 копейки).

(без изменений), а продажа – (-2 копейки). Евро покупают за 41,65 гривны (-5 копеек), а продают за 41,80 гривны (-7 копеек).

Что было с долларом на прошлой неделе

Татьяна Попович рассказала для 24 Канала, что на этой неделе спрос на валюту может возрасти.

Татьяна Попович Директор по рынку капиталов Sense Bank На это влияют два фактора: рост деловой активности и активизация импортеров и период выплат зарплат украинцам.

Эксперт добавляет, что последний фактор будет провоцировать рост объема свободной гривневой ликвидности на руках у населения. Это частично будет попадать на валютный рынок.

По-прежнему сдерживать курс на наличном рынке будут конкурирующие с ним безналичные банковские каналы: онлайн-покупка в пределах 50 000 гривен в месяц и в пределах 200 000 гривен в месяц с размещением на трехмесячном депозите,

– говорит Татьяна Попович.

На этой неделе, по прогнозам банкирки, будет происходить повышение курсовой волатильности на наличном рынке. В то же время курс продажи валюты будет