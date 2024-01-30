Доллар на рынке валют: подорожала ли валюта снова
За сутки стоимость американской валюты немного выросла в банках и в обменниках. На черном рынке все осталось почти без изменений.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 30 января по данным "Минфина" покупка наличного доллара составляет в среднем 37,80 гривны (+10 копеек против 29 января), а продажа – 38,35 гривны (+3 копейки).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 41,10 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем по 41,85 гривны (без изменений).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38 гривен (без изменений), а продажа – 38,45 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 41,45 гривны (без изменений), а продажа – 41,90 гривны (+3 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,25 гривны (без изменений), а продажа – 38,33 гривны (-2 копейки).
- Евро покупают за 41,65 гривны (-5 копеек), а продают за 41,80 гривны (-7 копеек).
Что было с долларом на прошлой неделе
Татьяна Попович рассказала для 24 Канала, что на этой неделе спрос на валюту может возрасти.
На это влияют два фактора: рост деловой активности и активизация импортеров и период выплат зарплат украинцам.
Эксперт добавляет, что последний фактор будет провоцировать рост объема свободной гривневой ликвидности на руках у населения. Это частично будет попадать на валютный рынок.
По-прежнему сдерживать курс на наличном рынке будут конкурирующие с ним безналичные банковские каналы: онлайн-покупка в пределах 50 000 гривен в месяц и в пределах 200 000 гривен в месяц с размещением на трехмесячном депозите,
– говорит Татьяна Попович.