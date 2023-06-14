Прогноз улучшен: что будет с курсом доллара и ценами до конца года

Ожидания курса доллара значительно улучшились за последние два месяца. Финансовые аналитики обновили свои прогнозы до конца года.

Что будет с долларом до конца года

Финансовые аналитики прогнозируют, что в следующие 12 месяцев курс доллара на уровне 39,54 гривны. Однако в апреле они ждали курс 40,04 гривны.

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В то же время банкиры ожидали в апреле на курс 41,38 гривны, а уже в мае их ожидания изменились до 39,43 гривны.

Что будет с курсом доллара в июне

За май средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 0,5% до 37,59 гривны до минимума с июня прошлого года. По сравнению с декабрем 2022 курс снизился на 6,5%.

Аналитик Алексей Козырев спрогнозировал, что доллар в июне будет колебаться в следующих рамках:

в банках – от 36,80 до 38 гривен;

в обменниках – 36,90 до 37,85 гривны.

Не будет в июне никакого отпущения курса, о чем сейчас говорят. НБУ, по моему прогнозу, будет продолжать держать коридор от 36,56 до 36,93 гривны. Чтобы удерживать этот коридор, НБУ потратит от 1,75 до 2,4 миллиарда долларов из резервов. Благодаря международной помощи резерв остается на высоком уровне,

– объяснил аналитик.

Также он добавил, что курс доллара в этом месяце будет зависеть от следующих факторов:

ситуация с "зерновым соглашением";

успехами ВСУ на фронте;

размером интернациональной поддержки.

Какой курс доллара 14 июня

В среду курс доллара несколько укрепился по сравнению с предыдущим днем. Доллар больше всего поднялся на черном рынке, в среднем на 10 копеек.