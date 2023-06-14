Що буде з доларом до кінця року

Фінансові аналітики прогнозують, що у наступних 12 місяців курс долара на рівні 39,54 гривні. Проте у квітні вони чекали на курс 40,04 гривні.

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Натомість банкіри очікували у квітні на курс 41,38 гривні, а уже в травні їх очікування змінилися до 39,43 гривні.

Нагадаємо! За травень середній курс продажу готівкового долара в Україні впав на 0,5% до 37,59 гривні до мінімуму з червня минулого року. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,5%.

Що буде з курсом долара у червні

Аналітик Олексій Козирєв спрогнозував, що долар у червні буде коливатися в наступних рамках:

в банках – від 36,80 до 38 гривень;

в обмінниках – 36,90 до 37,85 гривні.

Не буде у червні ніякого відпущення курсу, про що зараз говорять. НБУ, за моїм прогнозом, буде продовжувати тримати коридор від 36,56 до 36,93 гривні. Щоб утримувати цей коридор, НБУ витратить від 1,75 до 2,4 мільярда доларів з резервів. Завдяки міжнародній допомозі резерв залишається на високому рівні,

– пояснив аналітик.

Також він додав, що курс долара цього місяця залежатиме від таких факторів:

ситуація з "зерновою угодою";

успіхами ЗСУ на фронті;

розміром міжнародної підтримки.

Який курс долара 14 червня

Протягом середи курс долара дещо зміцнився порівняно з попереднім днем. Долар найбільше піднявся на чорному ринку, в середньому на 10 копійок.